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İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Kasım 2026 Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Kasım 2026 Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
14.11.2026 - 11:37
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, BİM ve ŞOK'ta aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, BİM ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 20 Kasım 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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A101 14 - 20 Kasım 2026 Haftanın Yıldızları Kataloğu Onedio'da!

Torku Süt 1 L 43,50 TL

Torku Süt 1 L 43,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fırsatlar:

  • Kahve Dünyası Bonte Sütlü Bisküvili Draje 160 g - 99,50 TL
  • Torku Süt %0,5 Yağlı 1 L - 43,50 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 kg 179 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 kg 179 TL
  • Komili Ayçiçek Yağı 5 L - 499 TL
  • Üstad Dana Kangal Sucuk 400 g - 369 TL
  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 kg - 349 TL
  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 kg - 349 TL
  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 g - 319 TL
  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g - 209 TL
  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 kg - 209 TL
  • Sinangil Çeşidim Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 g - 199,50 TL
  • Banvit Piliç Şinitzel - 119,50 TL
  • Ridada Glutensiz Karabuğday Ekmeği 450 g - 119 TL
  • Lezita Piliç Salam 850 g - 102,50 TL
  • Cipso Tube Sade Patates Cipsi 160 g - 79 TL
  • Ülker Pötibör Bisküvi 450 g - 55 TL
  • Nimet Buğday Unu 2 kg - 54,50 TL
  • Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 g - 25 TL
  • Ülker Çikolatalı Gofret 35-36 g - 14,50 TL
  • Tadım Kuruyemişlerde %15 indirim

Clear Men Şampuan 350 ml 174 TL

Clear Men Şampuan 350 ml 174 TL
  • Slazenger Erkek Parfümü 50 ml - 295 TL
  • Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml - 249 TL
  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1000 ml - 199,50 TL
  • Elseve Mucizevi Yağ Saç Bakım Kremi 150 ml - 166,50 TL
  • Calgon Kireç Önleyici 250 g - 159,50 TL
  • Bioblas Şampuan 360 ml - 159 TL
  • Yumoş Ev & Tekstil Spreyi 450 ml - 159 TL
  • Elidor Şampuan 400 ml - 154 TL
  • Elidor Saç Kremi 350 ml - 154 TL
  • Elidor Anında Onarıcı Saç Kremi - 149 TL
  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası - 139 TL
  • Emotion/Blade Deodorant 150 ml - 122 TL
  • Baby Turco Softcare Islak Havlu 4x70 - 119 TL
  • Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml - 99 TL
  • Fa / Emotion / Blade Roll-On 50 ml - 85 TL
  • Signal White System Diş Macunu 75 ml - 78 TL
  • Miss Arap Sabunu 1 L - 64,50 TL
  • Miss Bulaşık Deterjanı 1 L - 64,50 TL
  • Signal Çürüklere Karşı Nane Ferahlığı Diş Macunu 100 ml - 39 TL

Nestlé Crunch Patt Gofret 8x27 g 109 TL

Nestlé Crunch Patt Gofret 8x27 g 109 TL
  • Nescafé Gold Kahve 100 g - 199,50 TL
  • Nescafé Klasik Kahve 100 g - 149 TL
  • Nescafé 2'si 1 Arada 20'li + Özel Cam Kavanoz - 149 TL
  • Nestlé Nesfit Granola 300 g - 129 TL
  • Nestlé Nesfit Kırmızı Meyveli Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 400 g - 129 TL
  • Nescafé Kahve 10'lu - 99 TL
  • Nescafé Xpress Soğuk Kahve 250 ml - 65 TL
  • Nestlé Artizan İşi Antep Fıstıklı ve Fındıklı Çikolata 60 g - 55 TL
  • Nestlé Crunch Çikolata 70 g - 45 TL
  • Nestlé KitKat Chunky Gofret 38 g - 22,50 TL
  • Nestlé Nesquik Sütlü Çikolatalı Gofret 26,7 g - 14 TL
  • Nescafé Gold Kahve 2 g - 10,50 TL
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A101 19 Kasım 2026 Aldın Aldın Kataloğu Onedio'da!

Ruffles Ketçap Aromalı Parmak Patates Cipsi 125 g 58 TL

Ruffles Ketçap Aromalı Parmak Patates Cipsi 125 g 58 TL
  • Café Crown Hindistan Cevizli Çözünebilir Kahve 150 g - 149,50 TL
  • Café Crown Toz İçecek 400 g (Sütlü Salep / Sıcak Çikolata) - 149,50 TL
  • BenOrganic %100 Meyve Suyu 946 ml - 129,50 TL
  • Kınık Bursa Gazozu 6x200 ml - 95 TL
  • Hisar Kahve Damla Sakızlı Türk Kahvesi 100 g - 79,50 TL
  • Yemelix Dondurularak Kurutulmuş Meyve - 79,50 TL
  • Café Crown Türk Kahvesi 100 g - 69,50 TL
  • Café Crown Caramel Latte 21,5 g - 69,50 TL
  • Patos Rolls Acı Kırmızı Biber Aromalı Mısır Cipsi 220 g - 69,50 TL
  • Fruko Gazoz 1 L - 55 TL
  • Dimes Mükellef Şalgam Suyu 1 L - 45 TL
  • You Can Blue Edition Enerji İçeceği 500 ml - 45 TL
  • Mest Kuşburnu Çayı 20'li - 39,50 TL
  • Bahçeden Mango-Ananas Aromalı İçecek 250 ml - 14 TL

Hi-Level 65" 4K UHD webOS QLED TV 29.999 TL

Hi-Level 65" 4K UHD webOS QLED TV 29.999 TL
  • Samsung 58' 4K Ultra HD Smart LED TV - 38.499 TL
  • Onvo 50VQ90F3UA 50' Ultra HD QLED Google TV - 18.999 TL
  • Onvo 32VQ80F3HA 32' HD QLED TV - 8.999 TL
  • Piranha 9968 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık - 429 TL
  • Piranha 7650 Bluetooth Kablosuz Mouse - 199,50 TL
  • Ttec Type-C Şarj Kablosu - 119,50 TL

LG F0Z6DRP24 Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL

LG F0Z6DRP24 Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL
  • SEG NFK33020SOD No Frost Buzdolabı - 22.999 TL
  • SEG CMI 10112ISO D 10 KG Çamaşır Makinesi - 19.999 TL
  • Philips LatteGo 4440 Serisi EP4446/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi - 18.999 TL
  • SEG BM 801SO D Bulaşık Makinesi - 16.999 TL
  • SEG CM 711 7 KG Çamaşır Makinesi - 16.499 TL
  • Philips BRI1997/00 IPL Lazer Epilasyon Aleti - 9.999 TL
  • Samsung MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın - 3.999 TL
  • Kiwi KTM2921 Retro Çay Makinesi - 1.999 TL
  • Kiwi KCJ1807 Katı Meyve Sıkacağı - 1.999 TL
  • Kiwi KHT-8407 Quartz Isıtıcı - 1.499 TL
  • Sinbo SSI-6632 Buharlı Kırışık Giderici - 1.299 TL
  • Aprilla AFM-2882 Boyun Masaj Aleti - 1.299 TL
  • Fineblue FB1186 Şarjlı Araç Süpürgesi - 1.299 TL
  • English Home BHT 7100 Buharlı Temizleyici - 1.299 TL
  • Pierre Cardin Saç Sakal Kesme Makinesi - 1.299 TL

HSUN RA7 Guardian 550L On-Road ATV 449.990 TL

HSUN RA7 Guardian 550L On-Road ATV 449.990 TL
  • Volta VT7 Pro Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 179.990 TL
  • Volta VM7 Üç Tekerlekli Moped - 99.990 TL
  • Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet - 22.990 TL
  • Aprilla ASB-8805 Elektronik Para Kasası - 2.699 TL
  • Piranha PCS-5580 Daire Testere - 1.899 TL
  • Piranha+ PSD-2270 Şarjlı Darbeli Matkap Seti - 1.599 TL
  • Piranha PRT-9113 Çok Amaçlı Alet Seti - 1.129 TL
  • Piranha PLL-9516 Şarjlı LED Işık - 189,50 TL
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Hascevher Düdüklü Tencere 7 L 1.199 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 7 L 1.199 TL
  • Hascevher Rendeli Çelik Kase Seti 9 Parça - 899 TL
  • Nehir Döner Stantlı 6 Parça Baharatlık Seti - 699 TL
  • Tava ve Sahan Seti - 679 TL
  • Emaye Derin Tencere 22 cm - 499 TL
  • Emaye Bakraç 20 cm - 469 TL
  • Emaye Derin Tencere 18 cm - 449 TL
  • Metal Stantlı Seramik Sunumluk - 399 TL
  • Pirge Pastacılık Ürünleri - 249 TL
  • Rimli 4 Parça Fincan Seti - 229 TL
  • Borosilikat Fincan 4'lü - 225 TL
  • Rendeli Saklama ve Karıştırma Kabı 4,6 L - 199,50 TL
  • Renkli Cam Su Bardağı 6'lı - 199,50 TL
  • Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı - 199,50 TL
  • Büyük Yapay Sarmaşık Çiçek - 179,50 TL
  • Paşabahçe İnce Belli Çay Bardağı 6'lı - 129,50 TL
  • Aynalı Sunum Tepsisi - 129,50 TL
  • Yuvarlak Sunum Tepsisi - 129,50 TL
  • LAV Vira Reçellik/Çerezlik 6'lı - 125,50 TL
  • LAV Aras Meşrubat Bardağı 3'lü - 119,50 TL
  • Aynalı Peçetelik - 119,50 TL
  • LAV Aras Su Bardağı 3'lü - 99,50 TL
  • Opal Fileli Tabak - 99,50 TL
  • Silikon Servis Gereçleri - 99,50 TL
  • Saklama Kabı - 99,50 TL
  • Yuvarlak Metal Kutu - 99,50 TL
  • 4 Bölmeli Kilitli Saklama Kutusu - 99,50 TL
  • Opal Fileli Pasta Tabağı - 89,50 TL
  • Kilitli Saklama Kabı 1,3 L - 89,50 TL
  • LAV Vira Kase 3'lü - 79,50 TL
  • Opal Fileli Çorba Kasesi - 79,50 TL
  • Borosilikat Renkli Kulplu Kupa - 79,50 TL
  • Metaltex Çay Süzgeci - 79,50 TL
  • Desenli Dikdörtgen Tepsi - 79,50 TL
  • Vip Ahmet Kristal Ürünler - 69,50 TL
  • Vip Ahmet Yuvarlak Saklama Kabı 2'li - 69,50 TL

Barbie Doktor Bebek 699 TL

Barbie Doktor Bebek 699 TL
  • Dolu Oyuncak Çalışma Masası - 899 TL
  • Birlik Matkaplı Puzzle Çarklı Set - 549 TL
  • Uçar Oyuncak Tombul Küçük ATV - 549 TL
  • Oyuncak Prenses Taç Terlik Set - 429 TL
  • Weigo Drift Uzaktan Kumandalı Araba - 399 TL
  • Oyuncak Çadır Helikopter ve Motosikletli Set - 389 TL
  • Weigo Oyuncak Mini Arabalar 5'li - 349 TL
  • Hot Wheels Üçlü Arabalar - 329 TL
  • Peluş Oyuncak - 329 TL
  • Oyuncak Aktivite Küpü - 229 TL
  • Oyuncak Denizaltı Evi - 189,50 TL
  • Çocuk Akademi Eğitici Atlaslar - 179,50 TL
  • Parça Blok Seti - 169,50 TL
  • Oyuncak Spor Araba - 169,50 TL
  • ZOE Tic-Tac-Toe Kutu Oyunu - 169,50 TL
  • Oyuncak Paketi - 149,50 TL
  • Eğitici Oyuncak 25 Parça Vakum Molekül - 139,50 TL
  • Oyuncak Boncuklu Takı Seti - 99,50 TL
  • ZOE Lisanslı Big Book Boyama Kitabı - 75 TL

Pierre Cardin Çift Kişilik Wellsoft Yorgan 1.299 TL

Pierre Cardin Çift Kişilik Wellsoft Yorgan 1.299 TL
  • Pierre Cardin Tek Kişilik Wellsoft Yorgan - 1.099 TL
  • 4+1 Merdiven - 999 TL
  • Romer Lux Kanatlı Kurutmalık - 799 TL
  • Midi Ütü Masası - 799 TL
  • Maya's Mikrojel Yastık - 599 TL
  • English Home Banyo Paspası Seti - 499 TL
  • Pazar Arabası 34 L - 499 TL
  • Kadın Fırfır Detaylı Alt - 279 TL
  • Kadın Büyük Beden Leoparlı Polar Alt - 219 TL
  • Desenli Su Emici Banyo Paspası - 199,50 TL
  • Kadın Viskon Tek Alt - 199,50 TL
  • Metaltex Ev/Banyo Aksesuarları - 149,50 TL
  • Yün Kurutma Topu - 139 TL
  • Su Emici Banyo Paspası - 99,50 TL
  • Kadın/Erkek Diyabetik Çorap - 69,50 TL
  • Renkli Anahtarlık Çeşitleri - 49,50 TL
  • Mop Tutucu - 49,50 TL

BİM 15 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 27.900 TL

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 27.900 TL
  • Insta360 X3 Aksiyon Kamerası - 16.990 TL
  • TCL Soundbar S45H (100 W) - 4.500 TL
  • Logitech G203 Kablolu Oyuncu Mouse + Mouse Pad Seti - 999 TL
  • Kumtel Fanlı Konvektör Isıtıcı HC-2948 - 2.290 TL
  • Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör - 3.250 TL
  • Kumtel Dikey Isıtıcı - 2.190 TL
  • Zenon Mini Quartz Isıtıcı - 749 TL
  • Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı - 1.590 TL
  • Kumtel Fanlı Isıtıcı - 799 TL
  • iMex Kablolu Powerbank 10.000 mAh - 499 TL
  • Polosmart Kablosuz Speaker FS123 - 699 TL
  • Polosmart TWS Kulaklık FS122 - 599 TL
  • Nordica Tüy Toplama Cihazı - 249 TL
  • House Şarj Edilebilir El Feneri HP92 - 399 TL
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Heifer Mini Blender / Çay Makinesi 1.990 TL

Heifer Mini Blender / Çay Makinesi 1.990 TL
  • Fakir SM1804B Blender Set - 2.790 TL
  • Kumtel Mikrodalga Fırın - 2.690 TL
  • Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi - 1.890 TL
  • Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi - 1.190 TL
  • Altus Buharlı Ütü - 1.490 TL
  • Makyaj Süngeri Temizleme Makinesi - 399 TL
  • Heifer Nostaljik Popcorn Makinesi - 1.690 TL
  • Altus Tartı AL 8080 SB - 490 TL
  • Elektrikli Kirpik Kıvırıcı - 149 TL
  • Kadın Tıraş Makinesi 4'ü 1 Arada - 899 TL
  • Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti MG3915/15 - 1.390 TL
  • Nordica Şarjlı Diş Fırçası - 429 TL
  • Tüy Alma Makinesi Mini - 349 TL
  • Nano Cam Ayak Törpüsü - 399 TL

TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları 39 TL

TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları 39 TL
  • Matchbox Tekli Arabalar - 119 TL
  • Büyük Boy Blok Çiçekler - 229 TL
  • Space Puzzle - 79 TL
  • Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet - 599 TL
  • Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu - 199 TL
  • Barbie Öğretmen Seti - 899 TL
  • Sesli Dönüşen Robot - 349 TL
  • Hot Wheels Monster Truck 1:64 - 279 TL
  • Batman Spor Araba - 239 TL
  • Bob Peluş Ayıcık - 589 TL
  • Mega Kristal Sürpriz Yumurta - 239 TL
  • Dede Bavullu Doktor Seti - 579 TL
  • Işıklı Sesli Refleks Oyunu - 449 TL
  • İlk Arabam - 589 TL
  • Oyuncak Balo Arabası - 429 TL
  • Kutu Oyunu Çeşitleri - 299 TL
  • Oyuncak Çantalı Diş Doktoru - 169 TL
  • Metal Araba Karavanlı - 199 TL
  • Sök Tak İş Makineleri - 119 TL
  • Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat - 159 TL
  • Penguen Denge Oyunu - 429 TL
  • Animasyon Balon Seti - 49 TL
  • Ce-Ee Kitaplar - 159 TL
  • Hikaye Kitapları - 59 TL
  • Mum Boyalı Boyama Kitapları - 139 TL

BİM 17 Kasım 2026 Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!

Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL

Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL
  • Sek %0,5 Yağlı Süt 1 L - 42,50 TL
  • Yörsan Tereyağı 700 g - 419 TL
  • Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g - 379 TL
  • Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g - 349 TL
  • Taciroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g - 165 TL
  • Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir 150 g - 72,50 TL
  • Sek Çilekli Quark 140 g - 57,50 TL
  • Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g - 159 TL
  • Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g - 209 TL
  • Yörsan Ayran 2 L - 84,50 TL
  • Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L - 64,50 TL
  • Alpro Yulaflı İçecek 1 L - 159 TL
  • Evelac Bol Proteinli Yarım Yağlı Laktozsuz Süt 1 L - 69,50 TL
  • Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml - 47,50 TL
  • Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml - 47,50 TL
  • Sek Yaban Mersinli Quark 250 ml - 79,50 TL
  • Banvit Piliç Tempura Nugget 700 g - 179 TL
  • Coquette Latte Pasta 600 g - 209 TL
  • Pek Food Ispanaklı Katmer Börek 580 g - 145 TL
  • Feast Elma Dilim Patates 1 kg - 119 TL
  • Superfresh Milföy Hamuru 1 kg - 154 TL
  • Akşeker Barbekü Soslu Dana Burger 500 g - 299 TL
  • Akşeker Soslu Dana Döner 500 g - 249 TL
  • Akşeker Dana Cheese & Steak 500 g - 249 TL
  • Akşeker Kuzu Doğranmış Kokoreç / Kuzu Halka Kokoreç 200 g - 199 TL
  • Akşeker Karma Çorba Çeşitleri 480 g - 129 TL
  • Akşeker Nohutlu Tavuk Pilav 250 g - 75 TL

Alsan Natürel Sızma Zeytinyağı 5 L 995 TL

Alsan Natürel Sızma Zeytinyağı 5 L 995 TL
  • Fide Ton Balığı 3x160 g - 165 TL
  • Filiz Makarna Çeşitleri 500 g - 28,50 TL
  • Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g - 72,50 TL
  • Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg - 275 TL
  • Saban Bulgur Çeşitleri 2,5 kg - 85 TL
  • Aly Tortilla Lavaş 450 g - 69 TL
  • Calve Ranch Sos XL 380 g - 89,50 TL
  • Tat Acılı Ketçap 390 g + Acılı Sriracha 350 g - 99,50 TL
  • Tat Domates Püresi 3x200 g - 49,50 TL
  • Gourmy Çeşni Çeşitleri 80-90 g - 49,50 TL
  • Today Çikolatalı Kruvasan 6x40 g - 85 TL
  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 g - 499 TL
  • Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 650 g - 139 TL
  • İnci Tahin 1 kg - 159 TL
  • Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg - 149 TL
  • Swedent Çikolata Sos Çeşitleri 300 g - 169 TL
  • Bizim Paket Margarin 4x250 g - 159 TL
  • Dudomi Kore Usulü Körili Noodle 10x70 g - 119 TL
  • Kent Karbonat 1 kg - 75 TL
  • Dr. Oetker Panko 200 g - 55 TL
  • Dr. Oetker Galeta Unu 200 g - 39 TL
  • Dr. Oetker Mısır Unu 200 g - 23 TL
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Peripella Kakaolu Fındık Kreması 350 g 199 TL

Peripella Kakaolu Fındık Kreması 350 g 199 TL
  • Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 20 g - 42,50 TL
  • Protein Ocn Ahududu Aromalı Kolajen 250 g - 449 TL
  • Protein Ocn Çikolatalı Kek Aromalı High Protein 400 g - 899 TL
  • Protein Ocn Çikolata Aromalı Mass Gainer 1,3 kg - 799 TL
  • Protein Ocn Aromasız Kreatin 750 g - 699 TL
  • Protein Ocn Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması 1,5 kg - 369 TL
  • Protein Ocn %100 Fıstık Ezmesi 330 g - 149 TL
  • Protein Ocn Multivitamin - 219 TL
  • Protein Ocn ZMA - 219 TL
  • Protein Ocn Vitamin D3 - 199 TL
  • Ülker Dankek Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta 245 g - 109 TL
  • Eszet Sütlü İnce Çikolata 75 g - 79 TL
  • Sek Meyve Nektarı Çeşitleri 1 L - 59,50 TL
  • Relkon Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker 20 g - 89 TL
  • Ülker Badem Kraker 135 g - 35 TL
  • Bebeto Pick/Mix Karışık Yumuşak Şeker 650 g - 159 TL
  • Falım Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız 5x7 g - 45 TL
  • Milka Fındıklı Pralin Çikolata 105 g - 159 TL
  • Eti Paykek Mozaik Kek 200 g - 45 TL
  • Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 g - 59 TL
  • Ülker Yupo Kola, Çilek ve Portakal Aromalı Lolipop Şeker 66 g - 33 TL
  • Yayla Popnays Yoğurt Bahçe Bitkileri Çeşnili Mısır & Pirinç Patlağı 34 g - 13 TL
  • Ülker Cocostar Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret 32 g - 29,50 TL
  • Tibers Frambuaz Dolgulu Pankek 55 g - 27 TL
  • Züber Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 35 g - 69,50 TL
  • Ülker Laviva Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar 45 g - 29,50 TL

BİM 20 Kasım 2026 Cuma Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.150 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.150 TL
  • Vileda Spino Ultra Yedek Paspas - 119 TL
  • Decolove Bambu Kirli Sepeti (~60 L) - 529 TL
  • Decolove Bambu Organizer Set (3'lü) - 319 TL
  • Benante Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet (~26x26x17 cm) - 419 TL
  • Kapaklı Saklama Kutusu (~16 L) - 129 TL
  • Benante 2'li Kabartmalı Sıvı Sabunluk Fırçalık Seti - 379 TL
  • Okyanus Home Banyo Seti (5'li) - 499 TL
  • Yapışkanlı Banyo Aksesuarları - 149 TL
  • Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası (~37x69 cm) - 159 TL
  • Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri - 37 TL
  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri - 49 TL
  • Banyo Taburesi - 129 TL
  • Plastik Ürün Çeşitleri - 29 TL
  • Pratik Mandallı Mop - 119 TL
  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri - 99 TL
  • Hazneli Spreyli Camsil (~180 ml) - 139 TL
  • Tüy Toplayıcı (2 Yedekli, 60 Yaprak) - 129 TL
  • Su Kovası (~15 L) - 129 TL

DAGi Kadın Triko 2'li Takım 759 TL

DAGi Kadın Triko 2'li Takım 759 TL
  • Erkek Pijama Takımı (S/M, L/XL) - 429 TL
  • Kadın Panço (Karma Desenlerde) - 269 TL
  • Kadın Aksesuarlı Terlik (37, 38, 39, 40) - 279 TL
  • Çocuk Ev Botu (31/32, 33/34) - 219 TL
  • Şal (~70x175 cm) - 199 TL
  • Kadın / Erkek Bere - 99 TL
  • Çocuk Bere - 89 TL
  • Saç Kurutma Bonesi - 99 TL
  • Kadın Ribanalı Bato Külot (5, 6 numara) - 49 TL
  • Erkek Boxer (L, XL) - 69 TL
  • Erkek Çorap Çeşitleri (2'li) - 109 TL
  • Kadın / Erkek Tenis Çorabı (3'lü) - 79 TL

Casilda Home Banyo Paspas Seti 419 TL

Casilda Home Banyo Paspas Seti 419 TL
  • Banyo Paspası (~65x80 cm) - 99 TL
  • Su Emici Paspas (~58x38 cm) - 129 TL
  • Maisonette Ayak Havlusu (~50x80 cm) - 139 TL
  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce (~160x200 cm + 25 cm) - 245 TL
  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce (~100x200 cm + 25 cm) - 199 TL
  • Molinella Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li) - 79 TL
  • Silikon Yastık (~50x70 cm) - 149 TL
  • Pötikare Masa Örtüsü (~140x140 cm) - 79 TL
  • Pvc Masa Örtüsü (~140x140 cm) - 119 TL
  • Koltuk Örtüsü (~170x210 cm) - 199 TL
  • Peşkir Kurulama Bezi (~30x50 cm, 3'lü) - 49 TL
  • Articolo İğneye İplik Geçirme Aparatı - 40 TL
  • Articolo Desenli Mezura (~1,5 m) - 69 TL
  • Articolo Dikiş Seti - 129 TL
  • Kaydırmaz Tabanlık (~30x100 cm) - 59 TL
  • Kurutma Topu (~7 cm, 3'lü) - 139 TL
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ŞOK 14 - 17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Pufu Dev Pelüş Ayı Pembe/Kahve 150 cm 1.590 TL

Pufu Dev Pelüş Ayı Pembe/Kahve 150 cm 1.590 TL
  • Toysup Mega Hafriyat Kamyonu - 1.250 TL
  • Pufu Dev Pelüş Ayı Pembe/Kahve 150 cm - 1.590 TL
  • Batman Monster Jeep - 750 TL
  • 12 cm Top Çeşitleri (Mickey Mouse, Spider-Man, Barbie, Hot Wheels) - 125 TL
  • Hot Wheels Araba Fırlatıcı - 325 TL (+25 Win Para)
  • Matchbox İş Araçları - 325 TL
  • Gokidy Blok Minyatür Oda Kendin Yap Seti (Işıklı) - 999 TL
  • Gokidy 2'li Soft Dart Atar - 299 TL
  • Gokidy Tiny Thunder Uzaktan Kumandalı Araba - 499 TL
  • Gokidy Metal Çek Bırak Araçlar - 250 TL
  • Zoe 1000 Parça Puzzle - 125 TL
  • Pilsan Arabalı Temizlik Seti - 699 TL
  • Pilsan Ekskavatör - 599 TL
  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 750 ml - 139 TL (eski fiyat 399 TL)
  • Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li - 119 TL (eski fiyat 199 TL)
  • Papia Inova Kağıt Havlu 8'li - 119 TL (eski fiyat 199 TL)
  • Sleepy Extra Yüzey Temizlik Havlusu Limon/Yeşil Elma 100'lü - 75 TL (eski fiyat 120 TL)
  • Lipton Yellow Label Bardak Poşet Çay 100'lü - 249 TL (eski fiyat 459 TL)
  • Cocostar Atıştırmalık 7 x 22 g - 55 TL (eski fiyat 80 TL)

Jolie ABS Büyük Boy Gold Valiz 1.499 TL (+100 Win Para)

Jolie ABS Büyük Boy Gold Valiz 1.499 TL (+100 Win Para)
  • Gold Metal Kalemlik - 150 TL
  • Gold Tükenmez Kalem - 75 TL
  • Rose Gold Diamond Tükenmez Kalem - 100 TL
  • Fosforlu Kalem - 50 TL
  • Gold Kırtasiye Seti - 175 TL
  • Gold Zımba - 199 TL
  • Gold Makas - 175 TL
  • Pelüş Makyaj Çantası Büyük Boy - 350 TL
  • Pelüş Makyaj Çantası Küçük Boy - 299 TL
  • Fular Anahtarlık - 75 TL
  • Para Portföy - 275 TL
  • Bianco Lucci Kadın Düğmeli Çizgili Triko Kazak - 799 TL
  • Rainwalker Tam Otomatik Şemsiye - 250 TL
  • Jolie ABS Büyük Boy Gold Valiz - 1.499 TL (+100 Win Para)
  • Jolie ABS Orta Boy Gold Valiz - 1.299 TL (+100 Win Para)
  • Jolie ABS Kabin Boy Gold Valiz - 1.199 TL (+100 Win Para)

ŞOK 18 - 24 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Slazenger Masaj Tabancası 1.290 TL

Slazenger Masaj Tabancası 1.290 TL
  • Slazenger LCD Göstergeli Dijital Ekran Masaj Tabancası - 1.290 TL
  • Slazenger Karın Kas Aleti - 450 TL
  • Slazenger Pilates Egzersiz Seti - 299 TL
  • Slazenger NBR Egzersiz Minderi - 599 TL
  • Slazenger Göğüs Egzersiz Yayı - 250 TL
  • Kapı Barfiksi - 599 TL
  • Slazenger Pilates Çemberi - 350 TL
  • Slazenger El/Ayak Bilek Ağırlığı 2'li - 350 TL
  • Slazenger Rulmanlı Atlama İpi - 150 TL
  • Slazenger Çelik Atlama İpi - 175 TL
  • Slazenger Parmak ve Bilek Egzersiz Aleti - 225 TL
  • Slazenger Pilates Bant 3'lü - 199 TL
  • Slazenger Pilates Mini Loop Bant 3'lü - 150 TL
  • Slazenger Egzersiz Direnç Bandı - 199 TL
  • Slazenger Masaj Barı - 175 TL
  • Slazenger Ayarlanabilir El Yayı - 199 TL
  • Slazenger Masa Tenisi Seti - 450 TL
  • Ayakkabı Bölmeli Spor Çantası - 650 TL (+50 Win Para)
  • Kappa Erkek 2'li Tenis Çorap - 150 TL
  • Kappa Kadın 2'li Tenis Çorap - 150 TL
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Kumsal Yanmaz Yapışmaz Tava 26 cm 425 TL

Kumsal Yanmaz Yapışmaz Tava 26 cm 425 TL
  • Kumsal Yanmaz Yapışmaz Tava 26 cm - 425 TL
  • Kumsal Burger & Köfte Tavası 28 cm - 399 TL
  • Kumsal Sahan 20 cm - 350 TL
  • Kumsal Karnıyarık Tencere 24 cm - 699 TL
  • Kumsal Derin Tencere 22 cm - 699 TL
  • Rooc Cam Karabiber/Tuzluk Seti 6'lı - 150 TL
  • Rooc Çok Amaçlı Makas Seti 2'li - 125 TL
  • Rooc Çok Amaçlı Bıçak & Soyucu Seti 3'lü - 150 TL
  • The Bottle Çift Renkli Matara 750 ml - 175 TL
  • The Bottle Cam Matara 1 L - 275 TL
  • Kilitli Saklama Kabı Seti 4'lü - 225 TL
  • Katlanır Dikdörtgen Süzgeç 5,5 L - 250 TL
  • Katlanır Pirinç Süzgeci - 100 TL
  • Çift Renkli Süzgeç - 125 TL
  • Manuel Su Pompası - 125 TL
  • Ayarlanabilir Kaşıklık - 250 TL

Bubble Pelüş Halı 120x180 cm 1.299 TL

Bubble Pelüş Halı 120x180 cm 1.299 TL
  • Bubble Pelüş Halı 120x180 cm - 1.299 TL (+100 Win Para)
  • Dinarsu Bubble Pelüş Halı 80x150 cm - 999 TL (+100 Win Para)
  • Bubble Banyo Paspas Seti 2'li - 699 TL (+50 Win Para)
  • Dinarsu Bubble Koltuk Örtüsü 175x220 cm - 799 TL
  • Dinarsu Bubble Degrade Post 70x100 cm - 750 TL
  • Dinarsu Ultrasoft Tek Kişilik Battaniye 160x220 cm - 799 TL
  • Dinarsu Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye 200x220 cm - 899 TL
  • Microfiber Yorgan Çift Kişilik 195x215 cm - 599 TL
  • Silikon Micro Yastık 50x70 cm - 199 TL
  • Microfiber Yorgan Tek Kişilik 155x215 cm - 499 TL

Papilla Desenli Çift Taraflı Balık Tavası 799 TL

Papilla Desenli Çift Taraflı Balık Tavası 799 TL
  • Lock&Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı 355 cc - 150 TL
  • Lock&Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı 640 cc - 225 TL
  • Lock&Lock Kapaklı Cam Saklama Kabı 1030 cc - 275 TL
  • Paşabahçe Semaver Çay Bardağı Seti 3'lü 275 cc - 175 TL
  • Paşabahçe Habitat Kase Seti 6'lı 400 cc - 225 TL
  • Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 480 cc - 175 TL
  • Borcam Kapaklı Yuvarlak Tencere 840 cc - 199 TL
  • Hascevher Cam Kapaklı Çelik Tencere 16 cm - 699 TL (+50 Win Para)
  • Hascevher Cam Kapaklı Çelik Tencere 12 cm - 599 TL (+50 Win Para)
  • Hascevher Cam Kapaklı Çelik Tencere 14 cm - 650 TL (+50 Win Para)
  • Hascevher Çelik Sütlük 14 cm - 599 TL (+50 Win Para)
  • Papilla Desenli Çift Taraflı Balık Tavası 32 cm - 799 TL
  • LAV Vega Cam Kase 2165 cc - 225 TL
  • Silikon Yardımcı Gereç Çeşitleri - 100 TL
  • Bulaşıklık 2 Parça - 250 TL
  • Çekmeceli Yumurtalık 32'li - 225 TL
  • 2'li Kilitli Saklama Kabı Seti 2,2 L / 1,0 L - 225 TL
  • Saklama Kabı Seti Çeşitleri 3'lü - 125 TL

Dp Pamuk Sütü Şampuan 800 ml 159 TL

Dp Pamuk Sütü Şampuan 800 ml 159 TL
  • Dp Pamuk Sütü Şampuan 800 ml - 159 TL (eski fiyat 289 TL)
  • Arko Extra Serum Vücut Losyonu Çeşitleri - 239 TL (eski fiyat 479 TL)
  • Gillette Sensör 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı +4 Yedek - 245 TL (eski fiyat 354 TL)
  • Gillette Blue3 Comfort Slalom Tıraş Bıçağı 3'lü - 168 TL (eski fiyat 240 TL)
  • Gillette Permatik Tekli/Banyo Tıraş Bıçağı 5'li - 80 TL (eski fiyat 119 TL)
  • Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 75 ml - 69 TL (eski fiyat 99 TL)
  • Colgate Max White Diş Macunu Çeşitleri 75 ml - 110 TL (eski fiyat 162 TL)
  • Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml - 129 TL (eski fiyat 185 TL)
  • Colgate Advanced White Charcoal Diş Macunu 75 ml - 94,50 TL (eski fiyat 135 TL)
  • Colgate Çocuk Diş Macunu 75 ml - 119 TL (eski fiyat 170 TL)
  • Colgate Bulut&Deniz Kızı Çocuk Diş Fırçası - 55 TL (eski fiyat 80 TL)
  • Colgate Gentle Clean Diş Fırçası 1+1 - 120 TL (eski fiyat 175 TL)
  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 1+1 - 89,90 TL (eski fiyat 130 TL)
  • Asperox Sparx Bulaşık Deterjanı Elma/Limon Kokulu 650 ml - 78,50 TL
  • Calgon Ultra Konsantre Çamaşır Makinesi Kireç Önleyici 250 g - 159 TL (eski fiyat 225 TL)
  • Asperox Yüzey Temizleyici Çeşitleri 2,5 L - 119 TL (eski fiyat 239 TL)
  • Peros Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 5 L - 155 TL
  • Nestle Coffee Mate 625 g - 199 TL (eski fiyat 329 TL)
  • Jacobs Espresso Çekirdek Kahve 500 g - 499 TL (eski fiyat 899 TL)
  • Kellogg's Coco Pops Topları 1000 g - 150 TL (eski fiyat 299 TL)
  • Seyidoğlu Pekmez 420 g + Tahin 320 g - 199 TL (eski fiyat 275 TL)
  • Yumoş Uzman Serisi Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1200 ml - 145 TL (eski fiyat 299 TL)

Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk 1 Alana 1 Bedava 399 TL

Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk 1 Alana 1 Bedava 399 TL
  • Sütaş Çikolatalı/Çilekli Süt 6x180 ml - 95 TL (eski fiyat 115 TL)
  • Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk 200 g (1 alana 1 bedava) - 399 TL
  • Lezita Pro Baton Piliç Salam 1000 g - 99 TL
  • Superfresh Mantı 400 g - 129 TL (eski fiyat 185 TL)
  • Lokum Aşkı Sütlü Çikolata Kaplı Vişne Aromalı Mini Lokum 200 g - 125 TL (eski fiyat 199 TL)
  • Polonez Piliç Füme Eti 2x60 g - 49,90 TL (eski fiyat 69 TL)
  • Polonez Hindi Füme Eti 2x110 g - 129 TL (eski fiyat 179 TL)
  • Godiva 100. Yıl Tablet 88 g - 140 TL (eski fiyat 175 TL)
  • Eti Hoşbeş Portakallı 142 g - 59,95 TL
  • Nutella B-Ready 132 g - 31,50 TL
  • Laviva Selection Fındıklı 45 g - 49,95 TL
  • Ülker 8 Kek Orman Meyveli Mini 162 g - 52,50 TL (eski fiyat 60 TL)
  • Coco Star Chocobite 110 g - 99 TL (eski fiyat 120 TL)
  • Oreo Fresh Milk Snack/Milka Choco Snack 27 g - 44,95 TL (eski fiyat 67,50 TL)
  • Yupo Kral Şakir Draje 3x20 g - 49,90 TL (eski fiyat 65 TL)
  • Patos Rolls Wasabi/Acı İsot Aromalı Mısır Cipsi 135 g - 49,90 TL (eski fiyat 62 TL)
  • Çizi Çıtır Siyah Trüf Mantar Aromalı Parti 160 g - 55 TL (eski fiyat 63,50 TL)
  • Red Bull Şeftali/Hindistan Cevizi Aromalı Enerji İçeceği 250 ml - 59,90 TL (eski fiyat 70 TL)
  • Red Bull 4x250 ml - 219 TL (eski fiyat 265 TL)
  • Exotic %100 Nar Suyu 750 ml - 129 TL (eski fiyat 190 TL)
  • Tamek Limo Tropik Meyve/Çilek/Elma Aromalı Limonata 200 ml - 12,90 TL (eski fiyat 16 TL)
  • Sma Optipro Devam Sütü Çeşitleri 300 g - 480 TL (+150 Win Para)
  • Eti Burçak Sütlü Kremalı 4'lü 400 g - 90 TL (+30 Win Para)
  • Perwoll Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı Renkliler/Siyahlar 2695 ml - 389 TL (+170 Win Para)
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Fanta Mandalina 2,5 L 79,90 TL

Fanta Mandalina 2,5 L 79,90 TL
  • Fanta Mandalina 2,5 L - 79,90 TL (eski fiyat 90 TL)
  • Sprite Zero 2,5 L - 69,90 TL (eski fiyat 85 TL)
  • Sprite/Fanta Zero 2,5 L - 69,90 TL (eski fiyat 87,50 TL)
  • Fuse Tea Şeftali 2 L - 69,90 TL (eski fiyat 90 TL)
  • Fuse Tea Çeşitleri 1 L - 54,90 TL (eski fiyat 70 TL)
  • Schweppes Mandalina 1 L - 69,90 TL (eski fiyat 90 TL)
  • Cappy Pulpy Portakal/Şeftali/Karışık 1 L - 69,90 TL (eski fiyat 85 TL)
  • Coca-Cola/Coca-Cola Zero Sugar/Sprite/Fanta Çeşitleri 1 L - 54,90 TL (eski fiyat 70 TL)
  • Monster Energy Kutu 500 ml - 54,90 TL (eski fiyat 80 TL)
  • Coca-Cola/Fanta 250 ml - 17,90 TL (eski fiyat 25 TL)

Ülker Kuvertür %54 Bitter Tablet 190 TL

Ülker Kuvertür %54 Bitter Tablet 190 TL
  • Piyale Pasta Kreması Sade 140 g - 34,90 TL (eski fiyat 39 TL)
  • Kent Boringer Karamelli/Çikolatalı Sos - 79 TL (eski fiyat 99 TL)
  • Ülker Toz Kakao 77 g - 49 TL (eski fiyat 59,95 TL)
  • Dr. Oetker Instant Maya 3x10 g - 27,90 TL (eski fiyat 32,50 TL)
  • Ülker Bitter Damla Çikolata 120 g - 115 TL (eski fiyat 139,95 TL)
  • Ülker Kuvertür %54 Bitter Tablet 200 g - 190 TL (eski fiyat 234,75 TL)
  • Dr. Oetker Çikolatalı Sos 98 g - 42,90 TL (eski fiyat 48,75 TL)
  • Dr. Oetker Tatlı Sos Meyveli 77 g - 27,90 TL (eski fiyat 33,50 TL)
  • Dr. Oetker Krem Şanti 3'lü + Pudra Şekeri 150 g - 99,90 TL (eski fiyat 116 TL)
  • Dr. Oetker Çubuk Model/Kalp/Kelebek Pasta Süsü 10 g - 24,90 TL (eski fiyat 28,90 TL)
  • Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu 15'li - 39,90 TL (eski fiyat 47 TL)
  • Dr. Oetker Şekerli Vanilin 15'li - 29,90 TL (eski fiyat 35 TL)
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