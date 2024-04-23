Bir Anne 23 Nisan’da Kostüm Şartı Koyan Öğretmenlere İsyan Etti: “Parası Olmayan Ne Yapsın?”

Bugün şanlı bayramlarımızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ülkenin dört bir yanından, çocuğundan yetişkinine kutlama paylaşımları yapılırken bir anne ise isyan ettiği paylaşımıyla sosyal medya gündemine oturdu. Annenin isyanı 23 Nisan gösterilerilerinde okulun talep ettiği kostümlerdi.
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Çocukların bu özel gününde binbir çeşit gösterileri görsel şölen oluştururken bu gösterilere kostümleri de eşlik ediyor.
Ancak isyan eden anne bunun doğru olmadığını anlatmak istedi ve “İnsanlar düşmüş tencerelerini nasıl kaynatacağının derdine bunlar da düşmüş 23 Nisan kıyafeti derdine.” sözleriyle sitem etti.
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Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇
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