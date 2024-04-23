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Bir Anne 23 Nisan’da Kostüm Şartı Koyan Öğretmenlere İsyan Etti: “Parası Olmayan Ne Yapsın?”

Bir Anne 23 Nisan’da Kostüm Şartı Koyan Öğretmenlere İsyan Etti: “Parası Olmayan Ne Yapsın?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 18:51

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Bugün şanlı bayramlarımızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ülkenin dört bir yanından, çocuğundan yetişkinine kutlama paylaşımları yapılırken bir anne ise isyan ettiği paylaşımıyla sosyal medya gündemine oturdu. Annenin isyanı 23 Nisan gösterilerilerinde okulun talep ettiği kostümlerdi.

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Çocukların bu özel gününde binbir çeşit gösterileri görsel şölen oluştururken bu gösterilere kostümleri de eşlik ediyor.

Çocukların bu özel gününde binbir çeşit gösterileri görsel şölen oluştururken bu gösterilere kostümleri de eşlik ediyor.

Ancak isyan eden anne bunun doğru olmadığını anlatmak istedi ve “İnsanlar düşmüş tencerelerini nasıl kaynatacağının derdine bunlar da düşmüş 23 Nisan kıyafeti derdine.” sözleriyle sitem etti.

Ancak isyan eden anne bunun doğru olmadığını anlatmak istedi ve “İnsanlar düşmüş tencerelerini nasıl kaynatacağının derdine bunlar da düşmüş 23 Nisan kıyafeti derdine.” sözleriyle sitem etti.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇

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