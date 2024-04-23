Uykuya Dalmadan Önceki Konuklarımız Anksiyete ve Panik Atağı Canlandıran Kadın Yaşadıklarınıza Tercüman Olacak

@esrita.97 adlı kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, her videosuyla beğenileri toplarken geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videosuyla viral oldu. Genç kadın güçlü gözlem ve tasvir yeteneğini konuşturmuştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Videonun konusu uyumaya çalışırken bir anda geliveren anksiyete ve onun yol açtığı panik ataktı.
Hem anksiyeteyi, hem de o anları yaşayan karakteri başarıyla canlandıran kadına tebrikler yağdı.
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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