Önceden Gittiği Bir Yeri İkinci Kere Gören Kızın Yaşadığı Şaşkınlık Kalpleri Eritti

Tatlı kız babasıyla yolda giderken daha önce gittikleri bir parkı görünce çok şaşırdı, çünkü ilk defa daha önce gittiği bir yeri yeniden görmüştü.
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Ve o anlarda babasına parkı gördüğünü söyleyip “İnanmıyorum” demeye başladı.
Ancak öyle tatlı tepkiler veriyordu ki izleyen herkes pamuk gibi oldu.
İşte o anlar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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OBEL (onedio bekarları evlendirme lobisi) yine işbaşında...