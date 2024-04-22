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Önceden Gittiği Bir Yeri İkinci Kere Gören Kızın Yaşadığı Şaşkınlık Kalpleri Eritti

Önceden Gittiği Bir Yeri İkinci Kere Gören Kızın Yaşadığı Şaşkınlık Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 15:54

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Tatlı kız babasıyla yolda giderken daha önce gittikleri bir parkı görünce çok şaşırdı, çünkü ilk defa daha önce gittiği bir yeri yeniden görmüştü.

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Ve o anlarda babasına parkı gördüğünü söyleyip “İnanmıyorum” demeye başladı.

Ve o anlarda babasına parkı gördüğünü söyleyip “İnanmıyorum” demeye başladı.

Ancak öyle tatlı tepkiler veriyordu ki izleyen herkes pamuk gibi oldu.

Ancak öyle tatlı tepkiler veriyordu ki izleyen herkes pamuk gibi oldu.

İşte o anlar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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