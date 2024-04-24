Bildiği Tüm Kötü Kelimeleri Söylemesi İstenen Çocuk Küfür Dağarcığıyla Şoke Etti
Bildiği Tüm Kötü Kelimeleri Söylemesi İstenen Çocuk Küfür Dağarcığıyla Şoke Etti
Çocukların bildiği tüm kötü kelimeleri söylemesinin istendiği akıma denk gelmişsinizdir. Bu akım sayesinde çocukluğun masumluğuna bir kez daha şahitlik ettik.
Bu kez göreceğimiz çocuk ise kötü kelime dağarcığıyla sizi şaşırtacak!
Kaynak: TikTok
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Bildiği tüm kötü kelimeleri söylemesi istenen çocukların videolarına denk gelmişsinizdir.
Bu kez bir abla kardeşinin bildiği bütün kötü kelimeleri söylemesini istedi.
Bu kez ortaya oldukça farklı bir sonuç çıktı! Çocuk, bildiği bütün küfürleri bağırarak söyledi.
Dikkat: Küfür içerir!
Videoyu izleyenler ise nereye uğradığını şaşırdı!
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