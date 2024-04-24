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Bildiği Tüm Kötü Kelimeleri Söylemesi İstenen Çocuk Küfür Dağarcığıyla Şoke Etti

Bildiği Tüm Kötü Kelimeleri Söylemesi İstenen Çocuk Küfür Dağarcığıyla Şoke Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 12:31

Çocukların bildiği tüm kötü kelimeleri söylemesinin istendiği akıma denk gelmişsinizdir. Bu akım sayesinde çocukluğun masumluğuna bir kez daha şahitlik ettik. 

Bu kez göreceğimiz çocuk ise kötü kelime dağarcığıyla sizi şaşırtacak!

Kaynak: TikTok

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Bildiği tüm kötü kelimeleri söylemesi istenen çocukların videolarına denk gelmişsinizdir.

Bildiği tüm kötü kelimeleri söylemesi istenen çocukların videolarına denk gelmişsinizdir.

Ebeveynler, çocuklarına bildikleri tüm kötü kelimeleri söylemesini isteyip onların yanından ayrılıyor. Çocukların kötü kelimeleri ise oldukça masum!

Bu kez bir abla kardeşinin bildiği bütün kötü kelimeleri söylemesini istedi.

Bu kez bir abla kardeşinin bildiği bütün kötü kelimeleri söylemesini istedi.

Çocuk başlarda oldukça şirin gözükse de birazdan olacaklardan ne ablası ne de izleyenler habersizdi...

Bu kez ortaya oldukça farklı bir sonuç çıktı! Çocuk, bildiği bütün küfürleri bağırarak söyledi.

Bu kez ortaya oldukça farklı bir sonuç çıktı! Çocuk, bildiği bütün küfürleri bağırarak söyledi.

Çocuğun küfür dağarcığı ise duyanları resmen hayrete düşürdü.

Dikkat: Küfür içerir!

Videoyu izleyenler ise nereye uğradığını şaşırdı!

Videoyu izleyenler ise nereye uğradığını şaşırdı!
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