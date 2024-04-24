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"Aklınız Varsa Sakın Bu Bölümü Okumayın" Diyen Öğrencinin Gözyaşları İçindeki İsyanı

"Aklınız Varsa Sakın Bu Bölümü Okumayın" Diyen Öğrencinin Gözyaşları İçindeki İsyanı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 10:39

Her ne kadar uzaktan bakılığında oldukça güzel görünen üniversite bölümleri olsa da içlerine girince durum değişiyor. Bir üniversite öğrencisinin gözyaşları içerisindeki isyanı da bunu kanıtlar nitelikte.

Kaynak: TikTok

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Öğrencilerin hayat çilesi bir türlü bitmek bilmez. Hele ki bu devirde!

Öğrencilerin hayat çilesi bir türlü bitmek bilmez. Hele ki bu devirde!

İlk kez bir sınavla karşı karşıya gelmenin yaşı oldukça küçülmüşken ilkokul öğrencileri bir yandan yıllar sonra okuyacakları liseler, üniversiteler için hazırlanmaya başlar.

Üniversiteye geçen öğrenciler artık rahat olacaklarını, gezip tozacaklarını, derslerden keyif alacaklarını düşünebilir.

Üniversiteye geçen öğrenciler artık rahat olacaklarını, gezip tozacaklarını, derslerden keyif alacaklarını düşünebilir.

Fakat gelin görün ki durum oldukça farklıdır. Ders yükünün artmasının yanısıra sınavların stresi de çoğalmış artık pek çok şeyi kendi başınıza yapmak zorunda kalmışsınızdır.

Üniversite hayatının hayaliyle motive olurken üniversitenin pek de hayal ettiğiniz gibi bir yer olmadığını sabah akşam ders çalışırken fark edersiniz.

Üniversite hayatının hayaliyle motive olurken üniversitenin pek de hayal ettiğiniz gibi bir yer olmadığını sabah akşam ders çalışırken fark edersiniz.

Hele ki bazı bölümler, öğrencilerini rahat bırakmamaya yemin etmiştir sanki! 

Mesela hangi bölüm mü?

Bir öğrencinin gözyaşları içerisinde anlattığı "iç mimarlık" bu bölümlerden bir tanesi maalesef.

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