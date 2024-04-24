"Aklınız Varsa Sakın Bu Bölümü Okumayın" Diyen Öğrencinin Gözyaşları İçindeki İsyanı
"Aklınız Varsa Sakın Bu Bölümü Okumayın" Diyen Öğrencinin Gözyaşları İçindeki İsyanı
Her ne kadar uzaktan bakılığında oldukça güzel görünen üniversite bölümleri olsa da içlerine girince durum değişiyor. Bir üniversite öğrencisinin gözyaşları içerisindeki isyanı da bunu kanıtlar nitelikte.
Kaynak: TikTok
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Öğrencilerin hayat çilesi bir türlü bitmek bilmez. Hele ki bu devirde!
Üniversiteye geçen öğrenciler artık rahat olacaklarını, gezip tozacaklarını, derslerden keyif alacaklarını düşünebilir.
Üniversite hayatının hayaliyle motive olurken üniversitenin pek de hayal ettiğiniz gibi bir yer olmadığını sabah akşam ders çalışırken fark edersiniz.
Bir öğrencinin gözyaşları içerisinde anlattığı "iç mimarlık" bu bölümlerden bir tanesi maalesef.
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