Avustralya'da 6 Gündür Aranan 17 Yaşındaki William Dere Yatağında Sağ Bulundu: Annesi "Artık Evden Çıkmayacak"

Olay 6 Kasım Cuma günü, saat 16.00 sularında başladı. Annesi tarafından hafta sonu kampı için arkadaşıyla birlikte bölgeye bırakılan William, ek kamp malzemesi almak için bırakıldığı noktaya kısa bir mesafe yürüdü ve bir daha geri dönmedi. Arkadaşı çevreyi taradı ama iz bulamadı. Üzerinde yalnızca şort ve iş botu vardı; telefonu, yiyeceği ve suyu kamp alanında kalmıştı. Polis, genci en son Cowwarr ile Walhalla arasındaki Stoney Creek Road yakınında görüldüğünü açıkladı.

Arama çalışmalarına aralarında polis dalgıçları, köpek ekibi ve helikopterlerin de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Çarşamba günü soruşturmacılar, arama bölgesinde bir avcılık kamerası bulunmasının ardından avcılara, kampçılara ve arazi sahiplerine çağrıda bulundu. Ertesi sabah, altıncı günün sonunda sonuç geldi: Victoria Polisi hava ekibi William'ı Walhalla East'te bir dere yatağında yatarken gördü.

Polis Müfettişi Jason Benbow, gencin günlerce dik arazide yürüdüğünü, son iki gününü ise arazinin yapısı yüzünden mahsur kalarak dere kenarında geçirdiğini anlattı. Benbow'a göre William helikopter sesiyle uyandı, görevlilere başparmağını kaldırarak karşılık verdi ve vinçle kurtarıldı. Helikopterden çekilen görüntülerde genç, güneşten yanmış hâlde şort ve botlarıyla, havlulara sarınmış görünüyordu. Polis, William'ın morali yerinde ve büyük ölçüde sağlıklı olduğunu belirtti.

Annesi Elizabeth Barkley, oğluyla helikopterin yanında buluştuğu anı sahada 'Çok mutluyum, yaşıyor. Artık hiç evden çıkmayacak, hiçbir yere gitmeyecek' sözleriyle anlattı. AP'ye göre ailenin aktardığı bilgi şöyle: William, 'önemli düzeyde destek' gerektiren Seviye 2 otizm tanısı taşıyor.

ABC News'e konuşan William ise soğuk geceleri, kısa süren yağmuru, sıcak günleri ve güneş yanığını anlattı. 'Altı gün dayanabileceğimi sanmıyordum' dedi. Yanında yalnızca bir paket tavuk aromalı cips olduğunu, bunu günlere bölerek yediğini söyledi. Geceleri moralini korumak için John Denver'ın 'Take Me Home, Country Roads' şarkısını söyledi; annesine göre sonradan repertuvarına AC/DC de eklendi.

William, Latrobe Regional Hospital'da tedavi edildi. Tansiyonu susuzluk nedeniyle düşünce geceyi yoğun bakımda geçirdi; durumunun stabil olduğu belirtildi. Annesi, tetkikler öncesi aç bırakılan oğlunun 'biraz huysuzlaştığını' söyledi. Gencin ileri tetkikler için Melbourne'daki The Alfred Hastanesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.