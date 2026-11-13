Avustralya'da 6 Gündür Aranan 17 Yaşındaki William Dere Yatağında Sağ Bulundu: Annesi "Artık Evden Çıkmayacak"
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde, Walhalla yakınlarındaki ormanlık arazide 6 Kasım'dan beri kayıp olan 17 yaşındaki William, Perşembe sabahı bir dere yatağında sağ bulundu. Polis hava ekibinin helikopterle yaptığı aramada fark edilen genç, vinçle indirilen görevlilerce kurtarıldı ve hastaneye kaldırılmadan önce annesi Elizabeth'le kucaklaştı. Annesi gazetecilere 'Çok mutluyum, yaşıyor' dedi.
Kaynak: The Guardian (AAP), ABC News, AP
William'ın son iki günü, kamp alanından yalnızca 2 kilometre uzaktaki bir dere yatağında geçti.
17 Yaşındaki William'ın Kurtarılma Görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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