24 Saat Sonra Bulundu: Babasının Götürdüğü 11 Aylık Koah, Toprağa Gömülü Köpek Kafesinde Hayatta Kalmış

Pazartesi sabahı Koah'a babaannesi Patricia Comer bakıyordu. Başka bir bakıcı yoldayken oğlu Michael Comer eve geldi; kadın çocuğu onun yanında bıraktı. Bakıcı vardığında baba da bebek de ortada yoktu. Saat 11 sularında en son birlikte görülen ikiliyi aile, öğleden sonra 3 civarında kayıp olarak bildirdi.

Şerif yardımcıları Comer'ın babasının evine gittiğinde iki kapının da açık olduğunu, Koah'ın eşyalarının içeride durduğunu ama kimsenin bulunmadığını gördü. Kamera görüntüleri Comer'ı Batesburg-Leesville çevresinde, yanında bebek olmadan gösterdi. 25 yaşındaki baba, gece 10.30 sularında kendisine ait olmayan bir kulübede yakalanıp hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Koah yanında değildi, çocuğun nerede olduğuna dair de neredeyse hiçbir şey söylemedi. Amber Alert çıkarılmadı: Comer'ın aracı yoktu, ilçede tanıdıklarının arabalarıyla dolaşıyordu ve eyalet kriterlerinin istediği araç tarifi ile plaka bilgisi elde yoktu.

Salı günü arama genişledi. Yerel itfaiye, SLED, FBI ve ATF'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik ekip, Parthenon Road'daki evin arkasındaki ormana girdi. Yaklaşık 50 yarda (45 metre) içeride çam yaprakları ve yeni kazılmış toprak fark ettiler. Kazmaya başladıkları anda bir bebeğin ağlama sesini duydular. Toprağın bir ayak kadar altındaki, 60x60 santimlik tel köpek kafesi bir havluya sarılıydı.

Şerif Jay Koon, havlunun 'Tanrı'nın lütfuyla, muhtemelen hayatta kalmasına yetecek hava' sağladığını söyledi. Telin açık yapısına rağmen oluşan hava cebi ile gece soğuyan havanın bebeğin şansını artırmış olabileceğini de ekledi. Koon'a göre Koah yaklaşık 24 saat toprağın altında kaldı.

Koah hastaneye kaldırıldı; Koon tam iyileşmesini umduğunu belirtti. Savcılıkla Comer hakkında ek suçlamalar üzerinde çalışılıyor. Comer'ın bir ay kadar önce ağırlaştırılmış huzur bozma suçunu kabul ederek denetimli serbestlikle çıktığı, bu yıl da aile içi şiddet ve silahla ilgili suçlamalarla tutuklandığı kayıtlara geçti. Annesi Patricia Comer, oğlunun daha önce Koah'ı New York'a götürmekten söz ettiğini ancak böyle bir şey yapacağını hiç düşünmediğini anlattı: 'İçime bir şey oturmadı.'