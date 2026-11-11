24 Saat Sonra Bulundu: Babasının Götürdüğü 11 Aylık Koah, Toprağa Gömülü Köpek Kafesinde Hayatta Kalmış
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ABD'nin Güney Karolina eyaletinde babası tarafından götürülen 11 aylık Koah Sharpe, yaklaşık 24 saat sonra ormanda toprağa gömülü bir köpek kafesinin içinde canlı bulundu. Lexington County Şerifi Jay Koon, kafesin üzerine sarılı havlunun bebeğe yetecek havayı sağladığını söyledi. Baba Michael Comer (25) hırsızlık suçlamasıyla tutuklu.
Kaynak: WIS News 10, NBC News, NY Post
Köpek kafesine sarılan havlu, Koah'ı yaklaşık 24 saat boyunca toprağın altında hayatta tuttu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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