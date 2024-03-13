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Hepimizin İhtiyacıymış! Kuğulu Park'ta Dünyaya Gelen Yavru Kuğulara Ankaralılar Fena Yükseldi

Hepimizin İhtiyacıymış! Kuğulu Park'ta Dünyaya Gelen Yavru Kuğulara Ankaralılar Fena Yükseldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
13.03.2024 - 19:20

Şu sıralar Ankaralıların gündeminde kentin simgelerinden olan Kuğulu Park'ın en yeni üyeleri olan 5 yavru siyah kuğu var! Kuğu sevgileri içlerinden taşan Ankaralılar soluğu önce Kuğulu Park, ardından ise sosyal medyada aldı.

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İsmiyle müsemma Kuğulu Park Ankara'nın en sevilen ve ikonik köşelerinden.

İsmiyle müsemma Kuğulu Park Ankara'nın en sevilen ve ikonik köşelerinden.

1958 yılında açıldığından beri kent hafızasında önemli bir etmiş olan Kuğulu Park Ankaralıların hem biraz nefes alıp hem de ördek, kuğu ve diğer türlerin sudaki danslarını izledikleri tatlı mı tatlı bir park.

Kuğulu Park'ın en yeni ve sevimli üyeleri ise dünyaya yeni gelen 5 siyah kuğu yavrusu.

Kuğulu Park'ın en yeni ve sevimli üyeleri ise dünyaya yeni gelen 5 siyah kuğu yavrusu.

Parkın en zarif üyelerinden kuğuların yavruları daha şimdiden onlardan rol çalmış durumda zira koca bir şehir yavru kuğu aşkıyla yanıp tutuşuyor desek yeridir!

Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusunun haberi yayıldığından bu yana koca bir kent adeta böyle tatlı bir habere hasret kalmışçasına minikleri görmek için planlar yapmaya başladı.

Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusunun haberi yayıldığından bu yana koca bir kent adeta böyle tatlı bir habere hasret kalmışçasına minikleri görmek için planlar yapmaya başladı.

Pek çok Ankaralı randevularını ve gezi planlarını Kuğulu Park'tan geçecek şekilde oluşturuyor.

Griliği ve ciddiyeti ile bildiğimiz başkenti ve halkını bu beş bebek yumuş yumuş etmiş durumda!

Griliği ve ciddiyeti ile bildiğimiz başkenti ve halkını bu beş bebek yumuş yumuş etmiş durumda!
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Öyle ki olası date'ler kuğulara bebek ziyareti yapma çerçevesinde şekilleniyor...

Öyle ki olası date'ler kuğulara bebek ziyareti yapma çerçevesinde şekilleniyor...
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Hatta tur planları dahi yapılıyor!

Hatta tur planları dahi yapılıyor!
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Ancak baştan uyaralım, kendileri biraz utangaçlar.

Ancak baştan uyaralım, kendileri biraz utangaçlar.
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Fakat dünya gözüyle bu minikleri görebilirseniz gününüzün şenleneceğine de şüphe yok!

Fakat dünya gözüyle bu minikleri görebilirseniz gününüzün şenleneceğine de şüphe yok!
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Koca bir kentin, hatta kent dışındakilerin yavru kuğulara bu kadar coşması insana tam olarak böyle hissettiriyor yalan yok.

Koca bir kentin, hatta kent dışındakilerin yavru kuğulara bu kadar coşması insana tam olarak böyle hissettiriyor yalan yok.
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Kötü haberler ve yoğun gündem arasında gelen böylesi bir müjde hepimize biraz da soluklanma ve "güzel şeyler hala oluyor" deme şansı tanıdı sanki?

Kötü haberler ve yoğun gündem arasında gelen böylesi bir müjde hepimize biraz da soluklanma ve "güzel şeyler hala oluyor" deme şansı tanıdı sanki?
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Tabi olaya farklı şekillerde yaklaşanlar da var ancak...

Tabi olaya farklı şekillerde yaklaşanlar da var ancak...
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Özellikle Ankaralılar bu anın kıymetini çok iyi bileceklerdir.

Özellikle Ankaralılar bu anın kıymetini çok iyi bileceklerdir.
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Peki siz bu bebişlere bu kadar coşmamız ve...

Peki siz bu bebişlere bu kadar coşmamız ve...
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Elbette bu tatlılık hakkında ne düşünüyorsunuz?

Elbette bu tatlılık hakkında ne düşünüyorsunuz?

Buyurun, yorumlarda tartışalım!

Buyurun, yorumlarda tartışalım!
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