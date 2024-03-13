Hepimizin İhtiyacıymış! Kuğulu Park'ta Dünyaya Gelen Yavru Kuğulara Ankaralılar Fena Yükseldi
Hepimizin İhtiyacıymış! Kuğulu Park'ta Dünyaya Gelen Yavru Kuğulara Ankaralılar Fena Yükseldi
Şu sıralar Ankaralıların gündeminde kentin simgelerinden olan Kuğulu Park'ın en yeni üyeleri olan 5 yavru siyah kuğu var! Kuğu sevgileri içlerinden taşan Ankaralılar soluğu önce Kuğulu Park, ardından ise sosyal medyada aldı.
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İsmiyle müsemma Kuğulu Park Ankara'nın en sevilen ve ikonik köşelerinden.
Kuğulu Park'ın en yeni ve sevimli üyeleri ise dünyaya yeni gelen 5 siyah kuğu yavrusu.
Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusunun haberi yayıldığından bu yana koca bir kent adeta böyle tatlı bir habere hasret kalmışçasına minikleri görmek için planlar yapmaya başladı.
Griliği ve ciddiyeti ile bildiğimiz başkenti ve halkını bu beş bebek yumuş yumuş etmiş durumda!
Öyle ki olası date'ler kuğulara bebek ziyareti yapma çerçevesinde şekilleniyor...
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Hatta tur planları dahi yapılıyor!
Ancak baştan uyaralım, kendileri biraz utangaçlar.
Fakat dünya gözüyle bu minikleri görebilirseniz gününüzün şenleneceğine de şüphe yok!
Koca bir kentin, hatta kent dışındakilerin yavru kuğulara bu kadar coşması insana tam olarak böyle hissettiriyor yalan yok.
Kötü haberler ve yoğun gündem arasında gelen böylesi bir müjde hepimize biraz da soluklanma ve "güzel şeyler hala oluyor" deme şansı tanıdı sanki?
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Tabi olaya farklı şekillerde yaklaşanlar da var ancak...
Özellikle Ankaralılar bu anın kıymetini çok iyi bileceklerdir.
Peki siz bu bebişlere bu kadar coşmamız ve...
Elbette bu tatlılık hakkında ne düşünüyorsunuz?
Buyurun, yorumlarda tartışalım!
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