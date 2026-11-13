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Denizi Olmayan İlimiz Dünyaya Somon Satıyor: Japonya ve Kanada'ya İhraç Ediliyor

Denizi Olmayan İlimiz Dünyaya Somon Satıyor: Japonya ve Kanada'ya İhraç Ediliyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 09:38
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Somon deyince akla genelde Norveç'in buz gibi suları gelir. Ama Türkiye'de denize kıyısı bile olmayan bir şehir, iç sularda alabalık ve Türk somonu üretiminde Türkiye birincisi. Üstelik bu balıklar Japonya'dan Kanada'ya kadar dünyanın dört bir yanına gidiyor.

Söz konusu şehir Elazığ.

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Elazığ'ın denizi yok ama devasa baraj gölleri var.

Elazığ'ın denizi yok ama devasa baraj gölleri var.

Elazığ'ın balıkçılıktaki gücü, başta Keban ve Karakaya olmak üzere geniş baraj göllerinden geliyor. Bu göllere kurulan kafeslerde alabalık ve Türk somonu yetiştiriliyor.

Böylece Elazığ, Türkiye'nin en önemli iç su balıkçılığı merkezlerinden biri haline gelmiş.

Yılda 40 bin tonu aşan üretim, 200 milyon dolarlık bir sektör yaratmış durumda.

Yılda 40 bin tonu aşan üretim, 200 milyon dolarlık bir sektör yaratmış durumda.

Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Gökhan Elgin'in verdiği bilgilere göre kentte 200'ün üzerinde işletme faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerde yılda 40 bin tonu aşan balık üretiliyor ve sektörün ekonomik büyüklüğü yaklaşık 200 milyon dolara ulaşıyor.

Sektör 2 bine yakın kişiye de iş sağlıyor. Şu anda kentte 3 işleme ve değerlendirme tesisi çalışıyor, 2 tesisin de birkaç ay içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Porsiyonluk balıklar Avrupa sofralarına gidiyor.

Porsiyonluk balıklar Avrupa sofralarına gidiyor.

Elazığ'da üretilen balıklar boyutlarına ve türlerine göre farklı pazarlara gönderiliyor. Sektörde 'porsiyonluk' denilen, yani tek kişilik porsiyona uygun boyuttaki alabalıklar genellikle Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor.

Daha büyük boyda yetiştirilen ve 'Türk somonu' olarak adlandırılan balıklar ise başta Rusya, Japonya, ABD ve Kanada olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor.

Yani bir dahaki sefere yurt dışında bir restoranda somon yediğinizde, tabağınızdaki balık Elazığ'dan gelmiş olabilir. 

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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