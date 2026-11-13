Denizi Olmayan İlimiz Dünyaya Somon Satıyor: Japonya ve Kanada'ya İhraç Ediliyor
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Elazığ'ın denizi yok ama devasa baraj gölleri var.
Yılda 40 bin tonu aşan üretim, 200 milyon dolarlık bir sektör yaratmış durumda.
Porsiyonluk balıklar Avrupa sofralarına gidiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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