Denizi Olmayan İlimiz Dünyaya Somon Satıyor: Japonya ve Kanada'ya İhraç Ediliyor

Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Gökhan Elgin'in verdiği bilgilere göre kentte 200'ün üzerinde işletme faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerde yılda 40 bin tonu aşan balık üretiliyor ve sektörün ekonomik büyüklüğü yaklaşık 200 milyon dolara ulaşıyor.

Sektör 2 bine yakın kişiye de iş sağlıyor. Şu anda kentte 3 işleme ve değerlendirme tesisi çalışıyor, 2 tesisin de birkaç ay içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.