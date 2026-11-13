Kara Büyü Mantarı Keşfedildi: Hem Halüsinojen Hem Zehirli!

Kunik mantarın genom analizini, Florida Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Michael Christopher ise kimyasal analizini yaptı. Sonuçlar karşılaştırıldığında iki maddenin de mantarda bulunduğu doğrulandı.

Psilosibin, halüsinasyon etkisi yapan ve ABD'de en sıkı denetlenen madde sınıfında yer alan bir bileşik. Amatoksinler ise ölümcül mantar zehirlenmelerinin bir kısmından sorumlu toksinler. Mikologlar bu iki maddenin tek bir türde bulunabileceğini teorik olarak düşünüyordu, ancak bugüne kadar böyle bir örnek belgelenmemişti.

'Neredeyse inanamadım. Mümkün olduğunu biliyorduk ama daha titiz bir analiz yapana kadar fazla heyecanlanmamaya çalıştık' diyen Kunik, şu an Harvard'da araştırmacı olarak mantar çalışmalarına devam ediyor.