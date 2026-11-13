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Kara Büyü Mantarı Keşfedildi: Hem Halüsinojen Hem Zehirli!

Kara Büyü Mantarı Keşfedildi: Hem Halüsinojen Hem Zehirli!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 08:53
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Mantarlar genellikle iki gruba ayrılıyor: Psilosibin içeren ve halüsinasyon yapan 'sihirli mantarlar' ile amatoksin içeren zehirli mantarlar. Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar ise bu iki maddeyi aynı anda içeren ilk mantarı buldu.

Current Biology dergisinde 11 Kasım'da yayımlanan çalışmaya konu olan türün adı Galerina indica. Mantara 'kara büyü mantarı' lakabı takıldı.

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Bilim insanları ilk kez hem halüsinasyon yapan hem de ölümcül olabilen bir mantar türü tespit etti.

Bilim insanları ilk kez hem halüsinasyon yapan hem de ölümcül olabilen bir mantar türü tespit etti.

Mantarı, Florida Üniversitesi'nde Prof. Matthew E. Smith'in laboratuvarında çalışan lisans öğrencisi Andrew Kunik buldu. Kunik, üniversitenin Ordway Swisher Biyoloji İstasyonu'nda mantar türlerini kayıt altına alırken küçük, kahverengi bir mantar dikkatini çekti.

Mantar, bazı türleri ölümcül amatoksin içerdiği bilinen Galerina cinsine aitti. Ama dokunulduğunda maviye dönüyordu. Bu, bazı 'sihirli' mantarlarda görülen bir özellik.

Ekip zaten Florida'da amatoksin içeren ve henüz belgelenmemiş Galerina türleri olup olmadığını araştırıyordu.

İki madde aynı mantarda ilk kez belgelendi

İki madde aynı mantarda ilk kez belgelendi

Kunik mantarın genom analizini, Florida Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Michael Christopher ise kimyasal analizini yaptı. Sonuçlar karşılaştırıldığında iki maddenin de mantarda bulunduğu doğrulandı.

Psilosibin, halüsinasyon etkisi yapan ve ABD'de en sıkı denetlenen madde sınıfında yer alan bir bileşik. Amatoksinler ise ölümcül mantar zehirlenmelerinin bir kısmından sorumlu toksinler. Mikologlar bu iki maddenin tek bir türde bulunabileceğini teorik olarak düşünüyordu, ancak bugüne kadar böyle bir örnek belgelenmemişti.

'Neredeyse inanamadım. Mümkün olduğunu biliyorduk ama daha titiz bir analiz yapana kadar fazla heyecanlanmamaya çalıştık' diyen Kunik, şu an Harvard'da araştırmacı olarak mantar çalışmalarına devam ediyor.

Genler başka türlerden "el sıkışmayla" geçmiş olabilir

Genler başka türlerden "el sıkışmayla" geçmiş olabilir

Araştırmacılara göre bu iki maddeyi üreten genler Galerina cinsine en az iki ayrı yatay gen transferiyle geçmiş olabilir. Bu süreçte genetik materyal nesilden nesile aktarılmak yerine birbirinden uzak canlılar arasında doğrudan geçiyor.

Çalışmanın ortak yazarı, Utah Üniversitesi'nden mikolog Bryn Dentinger bunu şöyle anlatıyor: 'Yatay gen transferi, biz tokalaştığımızda benim DNA'mın bir kısmının senin genomuna geçmesi gibi bir şey. Tek bir mantar cinsinde bu özel maddeler için iki bağımsız yatay gen transferi görülmemiş bir şey.'

Mantarların neden psilosibin ürettiği hâlâ tam bilinmiyor. Amatoksinlerin ise mantarı onu yiyen hayvanlardan koruduğu düşünülüyor, ama bunun da kesin rolü net değil. Araştırmacılar ileride bu genleri devre dışı bırakarak maddelerin doğadaki işlevini anlamayı umuyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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