Kara Büyü Mantarı Keşfedildi: Hem Halüsinojen Hem Zehirli!
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Mantarlar genellikle iki gruba ayrılıyor: Psilosibin içeren ve halüsinasyon yapan 'sihirli mantarlar' ile amatoksin içeren zehirli mantarlar. Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar ise bu iki maddeyi aynı anda içeren ilk mantarı buldu.
Current Biology dergisinde 11 Kasım'da yayımlanan çalışmaya konu olan türün adı Galerina indica. Mantara 'kara büyü mantarı' lakabı takıldı.
Bilim insanları ilk kez hem halüsinasyon yapan hem de ölümcül olabilen bir mantar türü tespit etti.
İki madde aynı mantarda ilk kez belgelendi
Genler başka türlerden "el sıkışmayla" geçmiş olabilir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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