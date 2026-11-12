Gastroenterologlar Açıkladı: Ne Sıklıkla Tuvalete Gitmek Normal?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bağırsak sağlığı bağışıklıktan beyin sağlığına kadar pek çok şeyle bağlantılı. Tuvalete ne sıklıkla ve ne zaman gittiğiniz de bu konuda ipucu veriyor. Ama çoğumuz bunu arkadaşlarımıza sormadığımız için neyin normal olduğunu tam bilmiyoruz.
HuffPost, ABD'de çalışan beş gastroenterologa tuvalet alışkanlıklarını sordu. Uzmanların hepsi en sık duydukları sorunun 'Ne sıklıkla gitmek normal?' olduğunu söyledi.
Detaylar 👇
Normal aralık sanıldığından çok daha geniş
Asıl dikkat edilmesi gereken şey ani değişiklik
Ara sıra ishal normal ama bir aydan uzun sürüyorsa doktora görünün
İshal, kabızlığın belirtisi de olabilir
Yemekten hemen sonra tuvalete gitmek de normal
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın