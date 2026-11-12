Gastroenterologlar Açıkladı: Ne Sıklıkla Tuvalete Gitmek Normal?

Bağırsak sağlığı bağışıklıktan beyin sağlığına kadar pek çok şeyle bağlantılı. Tuvalete ne sıklıkla ve ne zaman gittiğiniz de bu konuda ipucu veriyor. Ama çoğumuz bunu arkadaşlarımıza sormadığımız için neyin normal olduğunu tam bilmiyoruz.

HuffPost, ABD'de çalışan beş gastroenterologa tuvalet alışkanlıklarını sordu. Uzmanların hepsi en sık duydukları sorunun 'Ne sıklıkla gitmek normal?' olduğunu söyledi.

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