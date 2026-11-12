article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gastroenterologlar Açıkladı: Ne Sıklıkla Tuvalete Gitmek Normal?

Gastroenterologlar Açıkladı: Ne Sıklıkla Tuvalete Gitmek Normal?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 16:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bağırsak sağlığı bağışıklıktan beyin sağlığına kadar pek çok şeyle bağlantılı. Tuvalete ne sıklıkla ve ne zaman gittiğiniz de bu konuda ipucu veriyor. Ama çoğumuz bunu arkadaşlarımıza sormadığımız için neyin normal olduğunu tam bilmiyoruz.

HuffPost, ABD'de çalışan beş gastroenterologa tuvalet alışkanlıklarını sordu. Uzmanların hepsi en sık duydukları sorunun 'Ne sıklıkla gitmek normal?' olduğunu söyledi.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Normal aralık sanıldığından çok daha geniş

Normal aralık sanıldığından çok daha geniş

Gastro Health'ten gastroenterolog Dr. Asma Khapra'ya göre günde üç kezden üç günde bir keze kadar her şey normal kabul ediliyor. Dışkınız şekilliyse ve rahatsız edici bir belirti yaşamıyorsanız, bu aralıkta olduğunuz sürece sindirim sisteminiz çalışıyor demektir.

Maryland Üniversitesi Tıp Sistemi'nden Dr. Ekta Gupta, aralığın neresinde olduğunuzun da ipucu verdiğini söylüyor. Günde üç kez gidenler muhtemelen lifli besinleri bol tüketiyor, yeterince su içiyor ve hareketli bir hayat sürüyor. Daha seyrek gidenler ise genellikle daha az lif alıyor, daha az su içiyor ve daha hareketsiz yaşıyor.

Asıl dikkat edilmesi gereken şey ani değişiklik

Asıl dikkat edilmesi gereken şey ani değişiklik

Yale'de eğitim alan gastroenterolog Dr. Savita Srivastava'ya göre bağırsaklar rutini ve öngörülebilirliği sever. Bu yüzden yeni bir ilaç başlamak ya da bırakmak, stres, seyahat ve hastalık tuvalet sıklığını değiştirebilir.

HonorHealth'ten Dr. Rucha Shah ise asıl dikkat edilmesi gerekenin ani değişiklikler olduğunu söylüyor. Shah'a göre gün aşırı tuvalete giden birinin birdenbire günde iki üç kez gitmeye başlaması, başka bir şeylerin olduğuna işaret ediyor.

Ara sıra ishal normal ama bir aydan uzun sürüyorsa doktora görünün

Ara sıra ishal normal ama bir aydan uzun sürüyorsa doktora görünün

Stamford Health'ten Dr. Darlene Negbenebor, ara sıra ishal olmanın alışılmadık olmadığını söylüyor. Srivastava'ya göre tek seferlik bir ishalin nedeni yağlı bir yemek, fazla alkol, kaygı ya da laktoz gibi hafif bir hassasiyet olabilir.

Ama ishal bir aydan uzun sürüyorsa gastroenteroloji uzmanına görünmek gerekiyor. Nedeni bir gıda intoleransı, irritabl bağırsak sendromu ya da Crohn hastalığı gibi bir rahatsızlık veya parazit enfeksiyonu olabilir.

Uzmanlara göre şu belirtilerde vakit kaybetmeden doktora gidilmeli: gece uykudan ishalle uyanmak, dışkıda kan görmek, açıklanamayan kilo kaybı ve şiddetli karın ağrısı.

İshal, kabızlığın belirtisi de olabilir

İshal, kabızlığın belirtisi de olabilir

Khapra'ya göre çoğu kişinin bilmediği bir şey var: İshal, kabızlığın bir belirtisi olabiliyor. Bağırsaklar çok tıkalı bir boru gibi düşünülebilir. Daha sıvı dışkı parçaları tıkanan dışkının etrafından sızıyor ve kişi bağırsaklarını tam boşaltamadığı hissini yaşıyor.

Khapra böyle bir durumda lif alımını yavaş yavaş artırmayı, bol su içmeyi ve yürüyüş ya da yoga gibi hafif hareketler eklemeyi öneriyor.

Yemekten hemen sonra tuvalete gitmek de normal

Yemekten hemen sonra tuvalete gitmek de normal

Gupta'ya göre bunun adı gastrokolik refleks. Yemek yediğimizde mide genişliyor ve bu refleks, yeni gelen yiyeceğe yer açmak için sindirilmiş besinleri kalın bağırsakta ilerletiyor.

Gupta, bu refleksin herkeste doğuştan olduğunu, yenidoğan bebeklerin de bu yüzden beslendikten hemen sonra altını kirlettiğini anlatıyor. Bazı insanlarda refleks ömür boyu güçlü kalıyor.

Ancak bu durum sonradan başladıysa ve yalnızca belirli yiyeceklerden sonra oluyorsa, süt ürünleri ya da gluten gibi bir gıdaya intolerans veya hassasiyet olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın