Zeka Anneden, Boy Babadan mı Gelir? Genetikçi Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu Açıkladı

'Kellik anne tarafındaki dededen gelir', 'oğlan çocuğunun zekâsı annesine çeker', 'boy babadan gelir'... Halk arasında sık sık kurulan bu cümleleri duymuşsunuzdur. Peki bilim bu konuda ne diyor?

Genetikçi Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, X hesabından paylaştığı bir flood ile bu iddiaları tek tek ele aldı ve her biri için bilimsel kanıtları sıraladı. Biz de Yılancıoğlu'nun atıfta bulunduğu araştırmaların izini sürdük ve konuyu biraz daha açtık.

Kısa cevap şu: Özelliklerimizin büyük çoğunluğu çok sayıda genin etkisiyle şekilleniyor ve her iki ebeveynden de geliyor. Ama bazı mitlerin içinde küçük bir doğruluk payı da var.