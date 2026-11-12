Zeka Anneden, Boy Babadan mı Gelir? Genetikçi Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu Açıkladı
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'Kellik anne tarafındaki dededen gelir', 'oğlan çocuğunun zekâsı annesine çeker', 'boy babadan gelir'... Halk arasında sık sık kurulan bu cümleleri duymuşsunuzdur. Peki bilim bu konuda ne diyor?
Genetikçi Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, X hesabından paylaştığı bir flood ile bu iddiaları tek tek ele aldı ve her biri için bilimsel kanıtları sıraladı. Biz de Yılancıoğlu'nun atıfta bulunduğu araştırmaların izini sürdük ve konuyu biraz daha açtık.
Kısa cevap şu: Özelliklerimizin büyük çoğunluğu çok sayıda genin etkisiyle şekilleniyor ve her iki ebeveynden de geliyor. Ama bazı mitlerin içinde küçük bir doğruluk payı da var.
"Genetikçi olarak açıklıyorum..."
1. Kellik gerçekten anne tarafındaki dededen mi gelir?
2. Cildimiz annemizinki gibi mi yaşlanır?
3. Diş yapısı ve çene babadan mı gelir?
4. Erkeğin zekâsı annesine mi benzer?
5. Bebeğin cinsiyetini yüzde 100 baba mı belirler?
6. Baba obezse çocuğun riski daha mı yüksek?
7. Boy babadan daha mı çok etkilenir?
8. Aceleci ve sinirli karakter babadan mı gelir?
9. Ömrümüz annemizinkine mi benzer?
Gelelim sonuca...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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