Herkes Yapıyor Ama Kimse Konuşmuyor: Kaka Hakkında Bilmeniz Gereken 9 İlginç Bilgi
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Kaka, günde en az bir kez hepimizin hayatına giren ama konuşmaktan kaçındığımız bir şey. Oysa uzmanlara göre tuvalette bıraktığınız şey, bağırsaklarınızdaki mikrop topluluğunun ve genel sağlığınızın en dürüst raporu. Georgetown Hospital'dan gastroenterolog ve 'Gutbliss' ile 'The Microbiome Solution' kitaplarının yazarı Robynne Chutkan, dışkının aslında yediğiniz yemeğin artığı bile olmadığını söylüyor. İşte kaka hakkında muhtemelen bilmediğiniz 9 bilgi.
[Kaynak: Vox]
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Dışkınızın yarısından fazlası yediğiniz yemek değil, bağırsağınızda yaşayan bakteriler.
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Kakanın kahverengi olmasının sebebi ölü kırmızı kan hücreleri ve safra.
Kadınlarla erkekler farklı kaka yapıyor ve sebebi tamamen anatomi.
İdeal kaka "kesintisiz bir kütük" ve tuvaletin dibine batması gerekiyor.
İyi bir dışkının sırrı lifte gizli: Bağırsak bakterilerini besleyen tek şey o.
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Kakada mısır tanelerini görmenizin sebebi yine selüloz.
Öte yandan dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların kakası da birbirinden farklı.
Yeni doğan bir bebeğin ilk kakası koyu yeşil, katran kıvamında ve kokusuz.
Kulağa çılgınca gelse de dışkı nakli, hiçbir antibiyotiğin ulaşamadığı bir başarı oranına sahip.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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