Herkes Yapıyor Ama Kimse Konuşmuyor: Kaka Hakkında Bilmeniz Gereken 9 İlginç Bilgi

Rengi belirleyen madde sterkobilin. Bu kimyasal dışkıya iki yoldan geçiyor: parçalanan kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin yan ürünü olarak ve yağın sindirilmesine yardım etmek için bağırsağa salgılanan safradan.

Chutkan, sindirim sistemi ideal çalışan bir insanda 'ideal dışkının erimiş çikolata gibi koyu bir çikolata renginde' olduğunu belirtiyor. Sterkobilin olmadığında dışkı soluk gri ya da beyazımsı çıkıyor; karaciğer hastalığı veya tıkalı safra kanalı olanlarda görülen bu duruma akolik dışkı deniyor.

Diğer renkler de bir şeyler anlatıyor. Sarı dışkı parazit enfeksiyonuna ya da pankreas kanserine işaret edebiliyor. Siyah veya koyu kırmızı, üst sindirim sisteminde kanama demek olabilir — ya da sadece pancar yemişsinizdir. Yeşil yine enfeksiyon işareti olabiliyor. Maviyse, muhtemelen sorun gıda boyasında.