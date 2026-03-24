Uzmanlar Uyardı: Bağırsak Sağlığını Etkileyen 3 Market Ürünü

Uzmanlar Uyardı: Bağırsak Sağlığını Etkileyen 3 Market Ürünü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 08:43

Bağırsak sağlığı, genel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak günlük hayatta sıkça tüketilen bazı hazır gıdalar, içeriklerindeki katkı maddeleri nedeniyle bu dengeyi fark edilmeden bozabiliyor. Uzmanlar, özellikle “sağlıklı” algısıyla tercih edilen bazı market ürünlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Bağırsak sağlığı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Dr Megan Rossi, günlük hayatta sıkça tüketilen bazı ürünlerin göründüğü kadar masum olmadığını belirtiyor.

Bağırsak sağlığı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Dr Megan Rossi, günlük hayatta sıkça tüketilen bazı ürünlerin göründüğü kadar masum olmadığını belirtiyor.

Özellikle “sağlıklı” algısıyla tercih edilen bazı hazır gıdaların, içeriklerindeki katkı maddeleri nedeniyle bağırsaklara zarar verebileceğini vurguluyor.

İşte bağırsak sağlığı için marketlerden almamanız gereken 3 gıda...

İşte bağırsak sağlığı için marketlerden almamanız gereken 3 gıda...

Hazır Makarna Sosları

Pratikliği nedeniyle sıkça tercih edilen hazır makarna sosları, çoğu zaman gereksiz katkı maddeleriyle dolu olabiliyor. Uzmanlara göre bu ürünlerde eklenmiş şekerler ve koruyucular oldukça yaygın. Bu da bağırsak florasını olumsuz etkileyebiliyor. Daha sağlıklı bir tercih yapmak için içeriği kısa ve anlaşılır olan, domates ve zeytinyağı ağırlıklı soslara yönelmek öneriliyor.

Fındık ve Fıstık Ezmesi

İlk bakışta sağlıklı bir seçenek gibi görülen fındık ve fıstık ezmeleri de dikkat edilmesi gereken ürünler arasında. Birçok markada ürünün kıvamını korumak için palmiye yağı, emülgatörler ve ilave şekerler bulunabiliyor. Oysa ideal bir ürünün yalnızca kuruyemişten oluşması gerekiyor. “%100 fıstık” ya da “%100 badem” gibi ifadeler bu noktada önemli bir kriter.

Lavaş ve Wrap Ürünleri

“Ekmekten daha sağlıklı” algısıyla öne çıkan wrap ve lavaşlar da çoğu zaman beklentiyi karşılamıyor. Paketli versiyonlarında uzun içerik listeleri dikkat çekiyor: emülgatörler, stabilizatörler ve eklenmiş şekerler bunların başında geliyor. Oysa basit bir tarifte yalnızca un, su, zeytinyağı ve tuz bulunması yeterli.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
