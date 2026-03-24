Uzmanlar Uyardı: Bağırsak Sağlığını Etkileyen 3 Market Ürünü

Hazır Makarna Sosları

Pratikliği nedeniyle sıkça tercih edilen hazır makarna sosları, çoğu zaman gereksiz katkı maddeleriyle dolu olabiliyor. Uzmanlara göre bu ürünlerde eklenmiş şekerler ve koruyucular oldukça yaygın. Bu da bağırsak florasını olumsuz etkileyebiliyor. Daha sağlıklı bir tercih yapmak için içeriği kısa ve anlaşılır olan, domates ve zeytinyağı ağırlıklı soslara yönelmek öneriliyor.

Fındık ve Fıstık Ezmesi

İlk bakışta sağlıklı bir seçenek gibi görülen fındık ve fıstık ezmeleri de dikkat edilmesi gereken ürünler arasında. Birçok markada ürünün kıvamını korumak için palmiye yağı, emülgatörler ve ilave şekerler bulunabiliyor. Oysa ideal bir ürünün yalnızca kuruyemişten oluşması gerekiyor. “%100 fıstık” ya da “%100 badem” gibi ifadeler bu noktada önemli bir kriter.

Lavaş ve Wrap Ürünleri

“Ekmekten daha sağlıklı” algısıyla öne çıkan wrap ve lavaşlar da çoğu zaman beklentiyi karşılamıyor. Paketli versiyonlarında uzun içerik listeleri dikkat çekiyor: emülgatörler, stabilizatörler ve eklenmiş şekerler bunların başında geliyor. Oysa basit bir tarifte yalnızca un, su, zeytinyağı ve tuz bulunması yeterli.