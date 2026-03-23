İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 28-29 Mart 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
23.03.2026 - 16:46

İstanbul tiyatroları 28-29 Mart 2026 hafta sonunda da hareketli bir programa ev sahipliği yapıyor. Klasiklerden modern üretimlere, çocuk oyunlarından deneysel sahnelere uzanan seçenekler, her yaş ve zevke hitap ediyor. Hafta sonu tiyatroseverler için şehrin sahnelerinde unutulmaz bir deneyim fırsatı sunuyor.

Korku ve Gerilim

  • Dikkat: Kıyamet! (Cold Storage)

Konu: İnsanlığı yok oluşun eşiğine getiren bir mikroorganizmaya karşı emekli bir ajan ve iki tesis çalışanının mücadelesi.

Yönetmen: Jonny Campbell | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

  • Dracula: A Love Tale

Konu: Eşini kaybetmesinin ardından Tanrı'ya isyan eden ve 400 yıl boyunca ölümsüzlük lanetiyle eşinin reenkarnasyonunu arayan Prens Vlad'ın trajik ve gotik romantizm eksenindeki epik hikayesi.

Yönetmen: Luc Besson | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu

  • Seni Öldürecekler (They Will Kill You)

Konu: New York'taki tuhaf bir gökdelende temizlikçi olarak işe başlayan genç bir kadının, şeytani bir tarikatın hüküm sürdüğü binada mahsur kalarak verdiği kanlı hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Kirill Sokolov | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Zazie Beetz, Tom Felton, Patricia Arquette, Heather Graham

  • Çığlık 7 (Scream 7)

Konu: Geçmişin hayaletlerinden kurtulamayan Sidney Prescott ve çevresindeki yeni nesil kurbanların, ikonik Ghostface katiline karşı verdikleri zeka dolu ve kanlı hayatta kalma savaşı.

Yönetmen: Kevin Williamson | Vizyon: 27 Şubat 2026

Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, David Arquette

  • Cinzar

Konu: İstanbul'da borç batağında ve tahliye tehdidi altında yaşayan Hasan'ın, hamile kız kardeşi Elif'i korumak için sığındıkları köyde, ekonomik çaresizlik ile 'cin ve define' söylentileri arasında ahlaki sınırlarını sınadığı psikolojik çöküşü.

Yönetmen: Onur Aldoğan | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Tarkan Göller, Sinan Taşkan, Ilgın Şahin, Uğur Doğan, Rıfat Kanpara

  • Mecruh: Cin Mührü

Konu: Geçmişindeki tuhaflıklardan kaçarak doğduğu kasabaya dönen Yade'nin, bilmeden eski bir cin kabilesini uyandırması ve nesiller boyu aktarılan karanlık bir lanetle yüzleşmek zorunda kalması.

Yönetmen: Erkan Demir | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Elif Aysel Nazım, Bülent Çelik, Ünal Bozahmetoğlu, Gözde Çakır, Asuman Gülengül

  • Deccal 3

Konu: Issız bir dağ evinde Ateş adında gizemli bir çocuğa bakıcılık yapan Deniz'in, evde beliren kanlı alametler ve kaybolan çocuk vakalarının ardından, çocuğun şeytani kehanetlerin merkezindeki Deccal olduğunu fark etmesi.

Yönetmen: Özgür Bakar | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Volkan Cal, Burak Sarımola, Birhan Tut, Cem Cücenoğlu, Ufuk Kaplan, Buket Dereoğlu

  • Cahim 2

Konu: Bilimsel gerçeklik ile kadim öğretiler arasındaki çatışmaya odaklanan Anadolu efsaneleri temalı yerli korku.

Yönetmen: Doğukan Mısır | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Ali Murat Özgen, Sultan Köroğlu Kılıç, Irmak Şeker

  • Saklambaç 2 (Ready or Not 2: Here I Come)

Konu: İlk filmdeki ölümcül saklambaç oyunundan sağ çıkan Grace ve kız kardeşinin, nihai gücü ele geçirmek için yarışan dört elit ve acımasız rakip ailenin hedefi haline gelmesiyle başlayan kanlı kovalamaca.

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett | Vizyon: 20 Mart 2026

Oyuncular: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, David Cronenberg

  • Gelin! (The Bride!)

Konu: Frankenstein mitinin modern, bilim kurgu, komedi ve bedensel korku ögeleriyle yeniden inşa edildiği, yaratılan 'gelin' karakterinin kendi otonomisini kazanma mücadelesi.

Yönetmen: Maggie Gyllenhaal | Vizyon: 06 Mart 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

  • Günahkârlar

Konu: İnsan doğasının en karanlık arzularını ve dini motifleri harmanlayan, yoğun gerilim unsurlarına sahip doğaüstü bir anlatı.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: Mart 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

  • Cadılar Bayramı Katliamı

Konu: Maskeli bir katilin banliyöde yarattığı dehşeti konu alan, türün kurallarına sadık, yüksek tempolu slasher tarzı gerilim.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: Mart 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

Dram, Biyografi ve Tarih

  • Sarı Zarflar

Konu: Kamudaki görevlerinden ihraç edilerek 'sivil ölüme' terk edilen bir çiftin, devlet mekanizması karşısında ideallerini koruma arzusu ile hayatta kalma içgüdüleri arasında yaşadıkları etik, siyasi ve psikolojik tahribat.

Yönetmen: İlker Çatak | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Yusuf Akgün, Kerem Can, Aziz Çapkurt, Uygar Tamer, Jale Arıkan

  • Çatlı

Konu: 1996 Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına kaçışı, ASALA ile mücadelesi ve devlet-siyaset-mafya üçgenindeki karanlık ilişkilerini anlatan biyografik politik gerilim.

Yönetmen: Deniz Enyüksek | Vizyon: 20 Mart 2026

Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü

  • Nürnberg (Nuremberg)

Konu: II. Dünya Savaşı'nın bitiminde, Hermann Göring başta olmak üzere Nazi liderlerinin yargılandığı mahkeme sürecini, Amerikalı Başsavcı ve ordu psikiyatristinin gözünden anlatan psikolojik ve tarihi yüzleşme.

Yönetmen: James Vanderbilt | Vizyon: 2026

Oyuncular: Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Wrenn Schmidt

Konu: Dünyaca ünlü oyun yazarı William Shakespeare ve eşi Agnes Hathaway'in, 11 yaşındaki oğulları Hamnet'i veba salgınında kaybetmelerinin ardından yaşadıkları derin yas süreci ve bu acının ölümsüz bir sanat eserine dönüşümü.

Yönetmen: Chloé Zhao | Vizyon: 06 Şubat 2026

Oyuncular: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn, Noah Jupe

  • Hammal: Güvercin Terbiyecisi

Konu: Trafik kazasında ailesini kaybedip engelli kalan Tamer'in, toplum tarafından dışlanan Asperger sendromlu bir hamal olan Safa ile kurduğu iyileştirici ve sarsılmaz dostluk.

Yönetmen: Hakan Cengevran Yazıcı | Vizyon: 20 Mart 2026

Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Levent Sülün, İdil Fırat, Özlem Gezgin

Konu: Kibir, sanat camiası ve aile içi çözülmeler ekseninde birbirine yabancılaşmış bireylerin, sanatsal üretim ve itibar üzerinden verdikleri psikolojik savaş.

Yönetmen: Joachim Trier | Vizyon: 2026

Oyuncular: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Anders Danielsen Lie

  • Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights)

Konu: Emily Brontë'nin klasikleşmiş romanının, modern sinematografi ve yıldız oyuncu kadrosuyla yeniden hayat bulduğu karanlık, tutkulu ve yıkıcı bir aşk ve intikam hikayesi.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 2026

Oyuncular: Margot Robbie, Jacob Elordi

  • Muhteşem Marty (Marty Supreme)

Konu: 1950'lerin renkli dünyasında, eksantrik masa tenisi şampiyonu Marty Reisman'ın hayatından esinlenerek yaratılan Marty Mauser'in dünya şampiyonluğu yolundaki sürreal macerası.

Yönetmen: Josh Safdie | Vizyon: 01 Ocak 2026

Oyuncular: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator, Fran Drescher

Konu: Eski bir devrimcinin, yıllar sonra bir devlet görevlisinin kızını kurtarmak için eski yoldaşlarıyla bir araya gelmesi.

Yönetmen: Paul Thomas Anderson | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro

  • Kurtuluş

Konu: Bireysel ve toplumsal özgürlük arayışlarını merkeze alan dramatik yapım.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: Mart 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

Komedi

  • Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana

Konu: Yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç kalan zengin ve aristokrat Refik ile, hayatı ciddiye almayan kenar mahalleli dobra Ferruh'un yollarının kesişmesiyle doğan sıra dışı ve iyileştirici dostluk.

Yönetmen: Mert Baykal | Vizyon: 14 Kasım 2025

Oyuncular: Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit, Bige Önal, Hatice Aslan

  • Çamaşır Sepeti

Konu: Sıradan bir ailenin ve arkadaş grubunun gündelik yaşamındaki küçük sırların ve yanlış anlaşılmaların bir çamaşır sepeti metaforu üzerinden absürt bir durum komedisine dönüşmesi.

Yönetmen: Ramazan Karakaş | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Ramazan Karakaş, Batuhan Okşar, Ayça Aydın, Vahit Atan

  • D.I.S.C.O.

Konu: Eğlence hayatının parıltılı ama bir o kadar da karmaşık arka planında, birbirinden farklı karakterlerin yollarının bir disko kulübünde kesişmesiyle yaşanan trajikomik olaylar zinciri.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: Mart 2026

Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Şükrü Özyıldız

  • Kardeşler Araştırma (66)

Konu: İki absürt kardeşin kendilerini boylarını aşan bir dedektiflik ve araştırma serüveninin içinde bulmalarıyla gelişen aksiyon ve kahkaha dolu olaylar.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 20 Mart 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

  • Solo Mio

Konu: Yalnızlık, ilişkiler ve modern kentsel yaşamın gariplikleri üzerine odaklanan tekil bir karakterin komedik içsel yolculuğu.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: Mart 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

Animasyon ve Aile

Konu: Havaalanında taşıma kafeslerinden kaçarak kaybolan fenomen bir sosyal medya kedisi ile, bir hırsızın çaldığı yakutu yutan köpeği bulmak için, birbirine tamamen zıt karakterdeki sahiplerinin işbirliği yapmak zorunda kalması.

Yönetmen: Reem Kherici | Vizyon: 20 Mart 2026

Oyuncular: Franck Dubosc, Reem Kherici, Philippe Lacheau, Inès Reg

  • Şarkıcı Balina (The Last Whale Singer)

Konu: Eriyen bir buzdağından kurtulan şeytani bir yaratığın okyanusu tehdit etmesi üzerine, son balina şarkıcısının yetim kalan oğlu olan genç kambur balina Vincent'ın, okyanusları kurtaracak gizemli şarkıyı bulmak için derinlere dalması.

Yönetmen: Reza Memari | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Vincent Tong, Jen Viens, Bruce Dinsmore

Konu: Aile içi bağları kuvvetlendiren, Türkiye'nin kadim tarihsel zenginlikleriyle harmanlanmış, absürt durumlar ve sıcak aile dinamikleriyle bezeli macera dolu bir yolculuk.

Yönetmen: Gökhan Tiryaki | Vizyon: 16 Ocak 2026

Oyuncular: Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Tarık Papuççuoğlu, Oya Başar

  • Hoplayanlar (Hoppers)

Konu: Bilime ve doğaya tutkuyla bağlı bir insanın, hayvanlarla iletişim kurabilmek adına zihninin teknolojik bir cihaz yardımıyla bir kunduza aktarılması ve vahşi doğada başlayan komik hayatta kalma serüveni.

Yönetmen: Daniel Chong | Vizyon: 06 Mart 2026

Oyuncular: Piper Curda, Bobby Moynihan, Melissa Villaseñor

  • Dino Ailesi (The Dino Family)

Konu: Klasik aile dinamiklerinin, prehistorik dönemde yaşayan komik ve sıcakkanlı bir dinozor ailesi üzerinden anlatıldığı üç boyutlu animasyon macerası.

Yönetmen: Maksim Volkov | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Sergey Garmash, Roman Kurtsyn, Diomid Vinogradov

  • Kayıp Kaplan (The Lost Tiger)

Konu: Bir güreşçi kanguru ailesi tarafından evlat edinilen Teo'nun, gizemli sanrılar görmesiyle gerçek köklerini keşfetmek ve yurdunu kurtarmak için çıktığı destansı yolculuk.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 2026

Oyuncular: Jimi Bani, Celeste Barber, Rhys Darby

  • Kardeş Takımı 2

Konu: Gizli bir karışımla tüm çocukları mutsuz etmek isteyen kötü adam Kubi'nin eline geçen meyve suyu tarifini kurtarmak için dört kardeş ve ebeveynlerinin zeka dolu operasyonu.

Yönetmen: Muharrem Bedran Güzel | Vizyon: 10 Ocak 2025

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Ceyda Kasabalı Albayram, Fırat Albayram

  • Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT)

Konu: Kendi potansiyelinin zirvesine ulaşmaya çalışan bir keçinin, rekabet, dostluk ve azim temalarıyla örülü spor ve aksiyon odaklı animasyon yolculuğu.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 20 Mart 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

  • Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim

Konu: Dedektif Reptır ve ekibinin en büyük gizemlerini çözmek için giriştikleri kahkaha ve interaktif bulmaca çözme odaklı serüven.

Yönetmen: Emre Karayel, Leyla Yaman | Vizyon: 13 Mart 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

Bilim Kurgu ve Aksiyon

  • Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary)

Konu: İnsanlığı bekleyen kozmik bir yok oluş felaketini önlemek üzere uzayın derinliklerine tek başına fırlatılan bir astronotun amneziyle uyanıp hayatta kalma ve dünyayı kurtarma formülünü çözme mücadelesi.

Yönetmen: Phil Lord, Christopher Miller | Vizyon: 20 Mart 2026

Oyuncular: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung

  • Sığınak (Mutiny)

Konu: İhanet, komplo ve uluslararası suç ağlarının ortasında kalan tecrübeli bir ajanın, adını temize çıkarmak ve hayatta kalmak için başlattığı yüksek oktanlı savaş.

Yönetmen: Ric Roman Waugh | Vizyon: 20 Şubat 2026

Oyuncular: Jason Statham, Naomi Ackie, Daniel Mays, Bill Nighy

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
