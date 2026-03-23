İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 28-29 Mart 2026 Tiyatro Oyunları

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana

Konu: Yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç kalan zengin ve aristokrat Refik ile, hayatı ciddiye almayan kenar mahalleli dobra Ferruh'un yollarının kesişmesiyle doğan sıra dışı ve iyileştirici dostluk.

Yönetmen: Mert Baykal | Vizyon: 14 Kasım 2025

Oyuncular: Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit, Bige Önal, Hatice Aslan

Çamaşır Sepeti

Konu: Sıradan bir ailenin ve arkadaş grubunun gündelik yaşamındaki küçük sırların ve yanlış anlaşılmaların bir çamaşır sepeti metaforu üzerinden absürt bir durum komedisine dönüşmesi.

Yönetmen: Ramazan Karakaş | Vizyon: 27 Mart 2026

Oyuncular: Ramazan Karakaş, Batuhan Okşar, Ayça Aydın, Vahit Atan

D.I.S.C.O.

Konu: Eğlence hayatının parıltılı ama bir o kadar da karmaşık arka planında, birbirinden farklı karakterlerin yollarının bir disko kulübünde kesişmesiyle yaşanan trajikomik olaylar zinciri.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: Mart 2026

Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Şükrü Özyıldız

Kardeşler Araştırma (66)

Konu: İki absürt kardeşin kendilerini boylarını aşan bir dedektiflik ve araştırma serüveninin içinde bulmalarıyla gelişen aksiyon ve kahkaha dolu olaylar.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 20 Mart 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş

Solo Mio

Konu: Yalnızlık, ilişkiler ve modern kentsel yaşamın gariplikleri üzerine odaklanan tekil bir karakterin komedik içsel yolculuğu.

Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: Mart 2026

Oyuncular: Belirtilmemiş