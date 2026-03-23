İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 28-29 Mart 2026 Tiyatro Oyunları

Konu: Kamudaki görevlerinden ihraç edilerek 'sivil ölüme' terk edilen bir çiftin, devlet mekanizması karşısında ideallerini koruma arzusu ile hayatta kalma içgüdüleri arasında yaşadıkları etik, siyasi ve psikolojik tahribat.
Yönetmen: İlker Çatak | Vizyon: 27 Mart 2026
Oyuncular: Yusuf Akgün, Kerem Can, Aziz Çapkurt, Uygar Tamer, Jale Arıkan
Konu: 1996 Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına kaçışı, ASALA ile mücadelesi ve devlet-siyaset-mafya üçgenindeki karanlık ilişkilerini anlatan biyografik politik gerilim.
Yönetmen: Deniz Enyüksek | Vizyon: 20 Mart 2026
Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü
Konu: II. Dünya Savaşı'nın bitiminde, Hermann Göring başta olmak üzere Nazi liderlerinin yargılandığı mahkeme sürecini, Amerikalı Başsavcı ve ordu psikiyatristinin gözünden anlatan psikolojik ve tarihi yüzleşme.
Yönetmen: James Vanderbilt | Vizyon: 2026
Oyuncular: Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Wrenn Schmidt
Konu: Dünyaca ünlü oyun yazarı William Shakespeare ve eşi Agnes Hathaway'in, 11 yaşındaki oğulları Hamnet'i veba salgınında kaybetmelerinin ardından yaşadıkları derin yas süreci ve bu acının ölümsüz bir sanat eserine dönüşümü.
Yönetmen: Chloé Zhao | Vizyon: 06 Şubat 2026
Oyuncular: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn, Noah Jupe
- Hammal: Güvercin Terbiyecisi
Konu: Trafik kazasında ailesini kaybedip engelli kalan Tamer'in, toplum tarafından dışlanan Asperger sendromlu bir hamal olan Safa ile kurduğu iyileştirici ve sarsılmaz dostluk.
Yönetmen: Hakan Cengevran Yazıcı | Vizyon: 20 Mart 2026
Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Levent Sülün, İdil Fırat, Özlem Gezgin
Konu: Kibir, sanat camiası ve aile içi çözülmeler ekseninde birbirine yabancılaşmış bireylerin, sanatsal üretim ve itibar üzerinden verdikleri psikolojik savaş.
Yönetmen: Joachim Trier | Vizyon: 2026
Oyuncular: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Anders Danielsen Lie
- Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights)
Konu: Emily Brontë'nin klasikleşmiş romanının, modern sinematografi ve yıldız oyuncu kadrosuyla yeniden hayat bulduğu karanlık, tutkulu ve yıkıcı bir aşk ve intikam hikayesi.
Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: 2026
Oyuncular: Margot Robbie, Jacob Elordi
- Muhteşem Marty (Marty Supreme)
Konu: 1950'lerin renkli dünyasında, eksantrik masa tenisi şampiyonu Marty Reisman'ın hayatından esinlenerek yaratılan Marty Mauser'in dünya şampiyonluğu yolundaki sürreal macerası.
Yönetmen: Josh Safdie | Vizyon: 01 Ocak 2026
Oyuncular: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator, Fran Drescher
Konu: Eski bir devrimcinin, yıllar sonra bir devlet görevlisinin kızını kurtarmak için eski yoldaşlarıyla bir araya gelmesi.
Yönetmen: Paul Thomas Anderson | Vizyon: 13 Mart 2026
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro
Konu: Bireysel ve toplumsal özgürlük arayışlarını merkeze alan dramatik yapım.
Yönetmen: Belirtilmemiş | Vizyon: Mart 2026
Oyuncular: Belirtilmemiş
