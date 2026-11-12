14 Katlı Apartman Yüksekliğinden Dökülüyor: Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi

Gümüşkanat Şelalesi özellikle yaz aylarında doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri oluyor. İHA'nın Aralık 2025'teki haberine göre şelale yazın da kışın da kurumadan akıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı da şelaleyi okul gezileri için hazırladığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları listesine almış. Bakanlığın sayfasına göre şelaleye giriş ücretsiz ve her gün ziyaret edilebiliyor. Ancak burası resmi olarak düzenlenmiş bir turistik tesis değil. Bakanlık, gitmeden önce yol durumu için Mutki Kaymakamlığı'na ya da Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne danışılmasını öneriyor.

Bölgede şelalenin turizme kazandırılması bekleniyor.