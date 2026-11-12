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14 Katlı Apartman Yüksekliğinden Dökülüyor: Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi

14 Katlı Apartman Yüksekliğinden Dökülüyor: Bitlis'teki Gümüşkanat Şelalesi

Bitlis
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 16:35
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Yaklaşık 56 metre yükseklikten dökülen şelale, neredeyse 14 katlı bir apartman boyunda. Sonbahar renkleriyle çevrili şelale, yağışlarla artan debisiyle dronla görüntülendi.

Bitlis'in Mutki ilçesindeki Gümüşkanat Şelalesi, son yağışların ardından daha da coşkulu akmaya başladı!

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Şelale, Mutki ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Gümüşkanat köyünde bulunuyor.

Şelale, Mutki ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Gümüşkanat köyünde bulunuyor.

Dik ve sarp kayalıkların arasından dökülen şelale, doğal güzelliği ve manzarasıyla bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 56 metre yüksekliğindeki Gümüşkanat şelalesi, Türkiye'nin en yüksek şelaleleri arasında anılıyor. Son günlerde bölgede etkili olan yağışlar şelalenin debisini artırdı. Sonbaharın sarı ve turuncu tonları da manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

Yazın çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor, turizme kazandırılması bekleniyor.

Yazın çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor, turizme kazandırılması bekleniyor.

Gümüşkanat Şelalesi özellikle yaz aylarında doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri oluyor. İHA'nın Aralık 2025'teki haberine göre şelale yazın da kışın da kurumadan akıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı da şelaleyi okul gezileri için hazırladığı Okul Dışı Öğrenme Ortamları listesine almış. Bakanlığın sayfasına göre şelaleye giriş ücretsiz ve her gün ziyaret edilebiliyor. Ancak burası resmi olarak düzenlenmiş bir turistik tesis değil. Bakanlık, gitmeden önce yol durumu için Mutki Kaymakamlığı'na ya da Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne danışılmasını öneriyor.

Bölgede şelalenin turizme kazandırılması bekleniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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