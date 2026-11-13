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Donald Trump, Tim Cook'u Nvidia'nın Başına Çağırdı: "Bir Efsanenin Yerini Bir Efsane Alır"

Donald Trump, Tim Cook'u Nvidia'nın Başına Çağırdı: "Bir Efsanenin Yerini Bir Efsane Alır"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 09:38
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Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ani istifasının üzerinden birkaç saat geçmeden ABD Başkanı Donald Trump, boşalan koltuk için Apple'ın eski CEO'su Tim Cook'u önerdi. Truth Social'da paylaşım yapan Trump, Huang'ın yerini alabilecek 'tek adam' olarak Cook'u işaret etti ve 'Bir Efsanenin yerini bir Efsane alıyor!' dedi. Nvidia yönetim kurulu kalıcı halefi ararken şirketi şimdilik Finans Direktörü Colette Kress yönetiyor.

[Kaynak: Fox Business, Newsweek, TechCrunch]

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Trump Truth Social'dan duyurdu: Huang'ın yerini alacak tek isim Apple'dan Tim Cook.

Trump Truth Social'dan duyurdu: Huang'ın yerini alacak tek isim Apple'dan Tim Cook.

Trump paylaşımında önce Huang'ın 'harika bir iş çıkardığını' söyledi, ardından şöyle yazdı: 'Huang'ın yerini alabilecek tek bir adam var: Apple'dan TIM COOK.' Mesajın son cümlesi ise 'Bir Efsanenin yerini bir Efsane alıyor!' oldu.

Trump'ın Cook'la bu konuyu konuşup konuşmadığı, Cook'un göreve ilgi duyup duymadığı belirtilmedi. Nvidia'nın başına kimin geçeceğini belirleyecek olan ise Beyaz Saray değil, şirketin yönetim kurulu; Trump'ın bu konuda resmî bir yetkisi bulunmuyor.

Nvidia'yı 1993'te kuran Jensen Huang, kişisel hayatına yönelik iddialar büyürken görevi bıraktı.

Nvidia'yı 1993'te kuran Jensen Huang, kişisel hayatına yönelik iddialar büyürken görevi bıraktı.

İstifa 12 Kasım Perşembe günü duyuruldu. Nvidia'nın SEC'e yaptığı bildirimde Colette Kress'in geçici CEO olarak göreve başladığı, Harvey C. Jones'un yönetim kurulunun ilk başkanı olacağı yer aldı. Kress, CFO görevini de sürdürüyor. Şirket açıklamasında istifa gerekçesine yer vermedi.

Wall Street Journal bir gün önce yönetim kurulunun Huang'ı görevden almayı değerlendirdiğini yazmıştı. Huang pazar günü eşini aldattığını kabul edip ailesinden ve Nvidia çalışanlarından özür dilemişti. Haberlere göre iki ilişkiden biri, Çinli bir casus olduğundan şüphelenilen bir kadınla yaşandı; bu şüpheyi destekleyen kamuya açık bir kanıt yok. Trump ise pazartesi günü Huang'ı savunmuş, kadının istihbarat bağlantılarından haberi olmadığı yönündeki sözlerine inandığını söylemişti.

Cook, Eylül'de Apple'ın CEO'luğunu bıraktı ama şirketten kopmadı.

Cook, Eylül'de Apple'ın CEO'luğunu bıraktı ama şirketten kopmadı.

Cook, 2011'den bu yana yönettiği Apple'da 1 Eylül 2026'da CEO'luğu John Ternus'a devretti. 15 yıl süren dönemin ardından yönetim kurulunun icra kurulu başkanı oldu ve politikacılarla ilişkiler ile Çin hattını yürütmeyi sürdürüyor.

Trump'la bağı da yeni değil. Ağustos 2025'te Oval Ofis'te Apple'ın ABD'deki yatırımını 600 milyar dolara çıkaracağını duyuran Cook, Trump'a 24 ayar altın tabanlı, özel gravürlü bir Corning camı hediye etmişti. Mayısta Trump'ın Çin ziyaretine eşlik etti, Eylülde Şi Cinping onuruna verilen Beyaz Saray yemeğine katıldı. Yale Yönetim Okulu'ndan Jeffrey Sonnenfeld de Time'daki yazısında, Steve Jobs gibi dev bir kurucunun ardından başarıyla geçiş yapan Cook'un Nvidia adayları arasında olması gerektiğini savunmuştu.

Nvidia'nın koltuğu için konuşulan tek isim Cook değil.

Nvidia'nın koltuğu için konuşulan tek isim Cook değil.

Newsweek'in derlediği listede Kress'in yanı sıra Nvidia yöneticileri Michael Kagan ve Ian Buck, AMD CEO'su Lisa Su ve eski Google CEO'su Eric Schmidt de yer alıyor. Analist Dan Ives ise Cook'u 'en güçlü aday' olarak görüyor.

Nvidia yönetim kurulu adayları şirket içinden ve dışından değerlendiriyor. Şirket 17 Kasım'da üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak; CNBC'ye göre Huang'ın da Şükran Günü'nden önce Kongre'de ifade vermesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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