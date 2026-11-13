Donald Trump, Tim Cook'u Nvidia'nın Başına Çağırdı: "Bir Efsanenin Yerini Bir Efsane Alır"

Trump paylaşımında önce Huang'ın 'harika bir iş çıkardığını' söyledi, ardından şöyle yazdı: 'Huang'ın yerini alabilecek tek bir adam var: Apple'dan TIM COOK.' Mesajın son cümlesi ise 'Bir Efsanenin yerini bir Efsane alıyor!' oldu.

Trump'ın Cook'la bu konuyu konuşup konuşmadığı, Cook'un göreve ilgi duyup duymadığı belirtilmedi. Nvidia'nın başına kimin geçeceğini belirleyecek olan ise Beyaz Saray değil, şirketin yönetim kurulu; Trump'ın bu konuda resmî bir yetkisi bulunmuyor.