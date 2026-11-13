Donald Trump, Tim Cook'u Nvidia'nın Başına Çağırdı: "Bir Efsanenin Yerini Bir Efsane Alır"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ani istifasının üzerinden birkaç saat geçmeden ABD Başkanı Donald Trump, boşalan koltuk için Apple'ın eski CEO'su Tim Cook'u önerdi. Truth Social'da paylaşım yapan Trump, Huang'ın yerini alabilecek 'tek adam' olarak Cook'u işaret etti ve 'Bir Efsanenin yerini bir Efsane alıyor!' dedi. Nvidia yönetim kurulu kalıcı halefi ararken şirketi şimdilik Finans Direktörü Colette Kress yönetiyor.
[Kaynak: Fox Business, Newsweek, TechCrunch]
Trump Truth Social'dan duyurdu: Huang'ın yerini alacak tek isim Apple'dan Tim Cook.
Nvidia'yı 1993'te kuran Jensen Huang, kişisel hayatına yönelik iddialar büyürken görevi bıraktı.
Cook, Eylül'de Apple'ın CEO'luğunu bıraktı ama şirketten kopmadı.
Nvidia'nın koltuğu için konuşulan tek isim Cook değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın