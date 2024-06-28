Modern Erkeklerin 6 Kişilik Tipini İnceliyoruz! Otorite Sahibi 'Alfa' Erkeklerden Yalnız Kurt 'Sigma'lara

Gama erkekleri, genellikle toplumun belirlediği normlara karşı çıkan ve bu normlara kafa tutan bireylerdir. Bu durum, onların bağımsız düşünce yapısının bir sonucu olup, bazen de onları diğerlerinden uzaklaştırabilir.

Bu tip erkekler, genellikle toplumla çatışma yaşayan ancak diğer yönleriyle zeki olan asi sanatçıları temsil eder. Bu karakterler, sosyal beklentilere meydan okuyan ve kendi yolunu çizen kişilerdir.