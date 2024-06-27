Sosyal Medyayı İkiye Bölen 499 TL'lik Simit Tabağı 'Vatandaşın Fiyat Algısını Bir Kez Daha Karıştırdı'!

Sosyal medya 499 TL'lik simit sunumunu konuşuyor. Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan paylaşımla dikkatleri üzerine çeken sunum, pahalılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Peki kaşar peyniri, domates, yumurta ve biraz da pastırma ile hazırlanan bu simit tabağına 499 TL verir miydiniz?

İşte, detaylar...