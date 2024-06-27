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Sosyal Medyayı İkiye Bölen 499 TL'lik Simit Tabağı 'Vatandaşın Fiyat Algısını Bir Kez Daha Karıştırdı'!

Sosyal Medyayı İkiye Bölen 499 TL'lik Simit Tabağı 'Vatandaşın Fiyat Algısını Bir Kez Daha Karıştırdı'!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 13:05

Sosyal medya 499 TL'lik simit sunumunu konuşuyor. Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan paylaşımla dikkatleri üzerine çeken sunum, pahalılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Peki kaşar peyniri, domates, yumurta ve biraz da pastırma ile hazırlanan bu simit tabağına 499 TL verir miydiniz? 

İşte, detaylar...

Sosyal medyada kısa sürede viral olan simit tabağı, @erdal27antep0 kullanıcı adlı TikTok hesabı üzerinden 'Maşallah millet yiyor' başlığı ile paylaşıldı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan simit tabağı, @erdal27antep0 kullanıcı adlı TikTok hesabı üzerinden 'Maşallah millet yiyor' başlığı ile paylaşıldı.

İşte, karşınızda 499 TL'lik simitin eşsiz tarifi

İşte, karşınızda 499 TL'lik simitin eşsiz tarifi

  • Tavada ısıtılan tereyağının üzerine 8 parçaya bölünen bir simitin parçaları ekleniyor.

  • Simit parçalarının arasına kaşar peyniri konuluyor. 

  • Etrafına domates yerleştiriliyor.

  • Simitin tam ortasına yumurtanın önce beyazı, sonra sarısı olacak şekilde konuluyor. 

  • Son olarak üzerine biraz pastırma ilave ediliyor. Afiyet olsun.

Kimi sosyal medya kullanıcılarının '5 kişilik aile gitse maaş bitti' yorumu yaptıkları simit tabağının son hali ise tam bir şaheser. Peki, bu fiyat sizin için uygun mu?

Kimi sosyal medya kullanıcılarının '5 kişilik aile gitse maaş bitti' yorumu yaptıkları simit tabağının son hali ise tam bir şaheser. Peki, bu fiyat sizin için uygun mu?

Gelin, karar vermeden önce tarifi bir de şefimizden izleyelim!

Tabii bu durumda 'evde yaparım param cebimde kalır' diyenler de fiyatı normal bulanlar da oldu. 👇

Tabii bu durumda 'evde yaparım param cebimde kalır' diyenler de fiyatı normal bulanlar da oldu. 👇
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twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
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Siz ne düşünüyorsunuz, bu simit tabağına 499 TL verir misiniz? 👇

Siz ne düşünüyorsunuz, bu simit tabağına 499 TL verir misiniz? 👇
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

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