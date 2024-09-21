Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte Bankaların Güncel Faiz Oranları
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte Bankaların Güncel Faiz Oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayında da faizi sabit tuttu. Kararın ardından bankaların mevduat faiz oranları değişti. Haliyle vatandaşlar bankaların 1, 3, 6 ay, 1 yıl ve üzeri vadeleri için faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Peki, bankalar ne kadar faiz veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? Faizler ne zamana kadar yüksek seyredecek?
İşte, bankaların güncel mevduat faiz oranları ve vade sonu bakiyeleri...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, beklentiler doğrultusunda Eylül ayında da faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
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Akbank
Türkiye İş Bankası
HalkBank
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
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Garanti BBVA
Ziraat Bankası
YapıKredi
QNB Finansbank
DenizBank
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ING Bank
Odeabank
EnPara
Fibabanka
HSBC
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Şeker Bank
N Kolay
Alternatif Bank
Türkiye Finans
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