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Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte Bankaların Güncel Faiz Oranları

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte Bankaların Güncel Faiz Oranları

Faiz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 10:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayında da faizi sabit tuttu. Kararın ardından bankaların mevduat faiz oranları değişti. Haliyle vatandaşlar bankaların 1, 3, 6 ay, 1 yıl ve üzeri vadeleri için faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Peki, bankalar ne kadar faiz veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? Faizler ne zamana kadar yüksek seyredecek? 

İşte, bankaların güncel mevduat faiz oranları ve vade sonu bakiyeleri...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, beklentiler doğrultusunda Eylül ayında da faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, beklentiler doğrultusunda Eylül ayında da faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Para Politikası Kurulu (PPK) açıklama metninde, 'Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir' ifadesine yer verildi.

NOT: Bilindiği üzere, bankaların mevduat faiz oranları sürekli dinamik bir yapıya sahiptir ve anlık değişimler gösterebilir. Bu sebeple, en güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bankalarla direkt temas kurmanızı öneririz.

Aşağıda, bankaların 32 günlük mevduat faiz oranlarını bulabilirsiniz 👇

Akbank

Akbank

Faiz Oranı: 50

Net Getirisi: 20.274 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 520.274 TL

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: 42

Net Getirisi: 16.983,61 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 516.983,61 TL

HalkBank

HalkBank

Faiz Oranı: 39

Net Getirisi: 15.770,49 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 515.770,49 TL

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Faiz Oranı: 54

Net Getirisi: 21.836,07 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 521.836,07 TL
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Garanti BBVA

Garanti BBVA

Faiz Oranı: 48

Net Getirisi: 19.463 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 519.463 TL

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: 43

Net Getirisi: 17.387 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 517.387 TL

YapıKredi

YapıKredi

Faiz Oranı: 45

Net Getirisi: 18.196,72 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 518.196,72 TL

QNB Finansbank

QNB Finansbank

Faiz Oranı: 44

Net Getirisi: 17.792,35 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 517.792,35 TL

DenizBank

DenizBank

Faiz Oranı: 51

Net Getirisi: 20.622,95 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 520.622,95 TL
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ING Bank

ING Bank

Faiz Oranı: 53

Net Getirisi: 21.431,69 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 521.431,69 TL

Odeabank

Odeabank

Faiz Oranı: 49

Net Getirisi: 19.814,21 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 519.814,21 TL

EnPara

EnPara

Faiz Oranı: 43,5

Net Getirisi: 17.590,16 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 517.590,16 TL

Fibabanka

Fibabanka

Faiz Oranı: 52

Net Getirisi: 21.027,32 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 521.027,32 TL

HSBC

HSBC

Faiz Oranı: 51

Net Getirisi: 20.622,95 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 520.622,95 TL
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Şeker Bank

Şeker Bank

Faiz Oranı: 20

Net Getirisi: 8.087,43 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 508.087,43 TL

N Kolay

N Kolay

Faiz Oranı: 48,00

Net Getirisi: 19.463 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 519.463 TL

Alternatif Bank

Alternatif Bank

Faiz Oranı: 53

Net Getirisi: 21.431,69 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 521.431,69 TL

Türkiye Finans

Türkiye Finans

Faiz Oranı: 53

Net Getirisi: 21.431,69 TL

  • Vade Sonu Bakiyesi: 521.431,69 TL

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