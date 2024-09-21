Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte Bankaların Güncel Faiz Oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayında da faizi sabit tuttu. Kararın ardından bankaların mevduat faiz oranları değişti. Haliyle vatandaşlar bankaların 1, 3, 6 ay, 1 yıl ve üzeri vadeleri için faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Peki, bankalar ne kadar faiz veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? Faizler ne zamana kadar yüksek seyredecek?

İşte, bankaların güncel mevduat faiz oranları ve vade sonu bakiyeleri...