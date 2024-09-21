Asgari Ücrette En Düşük Tahmin OVP'den Geldi

Milyonlarca vatandaş yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammını merakla bekliyor. Zam ayı yaklaşırken yeni tahminler de art arda geliyor. Enflasyon oranına göre belirlenen asgari ücrette en düşük tahmin Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. OVP'nin enflasyon tahminine göre yeni rakam 24 bin 58 TL oluyor.

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