Asgari Ücrette En Düşük Tahmin OVP'den Geldi
Asgari Ücrette En Düşük Tahmin OVP'den Geldi
Milyonlarca vatandaş yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammını merakla bekliyor. Zam ayı yaklaşırken yeni tahminler de art arda geliyor. Enflasyon oranına göre belirlenen asgari ücrette en düşük tahmin Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. OVP'nin enflasyon tahminine göre yeni rakam 24 bin 58 TL oluyor.
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Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak yeni yıl zammına çevrildi. Zaman daraldıkça yeni maaşların ne kadar olacağına dair art arda tahminler de gelmeye başladı.
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Takvim'de yer alan habere göre asgari ücrete dair bir tahmin de Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi.
2024 yılı için brüt 20 bin 2 TL ve net 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücret artışında enflasyon verileri en büyük rolü oynuyor. Asgari Ücret Komisyonu'nun aralık ayında toplanması beklenirken enflasyon verileri de masada olacak.
Tespit komisyonunun masasında Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın öngörüsünün yanı sıra piyasa aktörlerinin tahminleri de referans olarak yer alacak.
Yıl sonu enflasyon tahminlerine dair en düşük tahmin Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. OVP'nin öngörüsüne göre yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olacak.
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OVP'nin enflasyon tahmini göz önüne alındığında asgari ücret artışının 24 bin liradan başlayacağı öngörülüyor. Buna en az brüt asgari ücretin ise 28 bin 303 TL olması bekleniyor.
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