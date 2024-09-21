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Mobil Bankacılıktan Dolandırıldı: İnterneti Kapalıyken Hesabından Kredi Çekildi!

Mobil Bankacılıktan Dolandırıldı: İnterneti Kapalıyken Hesabından Kredi Çekildi!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
21.09.2024 - 08:54

Mobil bankacılık uygulamalarını kullanan bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştü. ATV Haber'e konuşan Nilay Kırık, interneti kapalı olduğu halde hesabından kredi çekildiğini ve paranın başka hesaba aktarıldığını söyledi. 

Peki mobil bankacılık uygulamaları için nasıl bir önlem alabiliriz?

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Mobil bankacılık, günümüzde neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Fakat bu kez dolandırıcıların hedefi haline geldi.

Mobil bankacılık, günümüzde neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Fakat bu kez dolandırıcıların hedefi haline geldi.

ATV Haber'e konuşan Nilay Kırık, bir gece dolandırıcıların hedefi haline geldi. Dolandırıcılar, uzaktan kurdukları sistemle telefona bağlandı.

Mobil bankacılığa erişen dolandırıcılar, yüklü miktarda kredi çekti. Parayı ise başka bir banka hesabına aktardı.

Mobil bankacılığa erişen dolandırıcılar, yüklü miktarda kredi çekti. Parayı ise başka bir banka hesabına aktardı.

Kırık, telefonuna gelen mesajların ardından dolandırıldığını fark etti. Telefona gelen SMS'de kredi başvurusunun olumlu sonuçlandığı belirtiliyordu.

"300 bin lira tüketici kredi çekilmiş. Onun geri ödemesi 411 bin lira. 141 bin lira da eksi hesaba düşülmüş".

"300 bin lira tüketici kredi çekilmiş. Onun geri ödemesi 411 bin lira. 141 bin lira da eksi hesaba düşülmüş".

Kırık, hesabından para aktarımı yapıldığında normalde mesaj geldiğini belirtirken bu kez ne bir mesaj ne de bir mail geldiğini belirtiyor. Telefonda yalnızca kredinin onaylandığına dair bir mesaj bulunuyor.

Bankaya durumu ileten Kırık, bankadan ise olumlu bir geri dönüş almadığını 'siz ödeyeceksiniz' dendiğini belirtiyor. Dolandırıcılar için ise suç duyurusunda bulunuldu.

Peki mobil bankacılıkta dolandırıcılık işlemlerine karşı nasıl bir önlem alınmalı?

Peki mobil bankacılıkta dolandırıcılık işlemlerine karşı nasıl bir önlem alınmalı?

Bilişim Uzmanı Emre Özcan 'Mobil bankacılığı nasıl daha güvenli hale getirebiliriz?' sorusunu yanıtladı.

'Bu duruma önlem almanın en önemli yolu iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmak. Uygulamaya giriş yaparken size bir kod geliyor. Bir de indirilen mobil uygulamalara dikkat etmeniz gerekiyor.'

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