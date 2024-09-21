Mobil Bankacılıktan Dolandırıldı: İnterneti Kapalıyken Hesabından Kredi Çekildi!

Kırık, hesabından para aktarımı yapıldığında normalde mesaj geldiğini belirtirken bu kez ne bir mesaj ne de bir mail geldiğini belirtiyor. Telefonda yalnızca kredinin onaylandığına dair bir mesaj bulunuyor.

Bankaya durumu ileten Kırık, bankadan ise olumlu bir geri dönüş almadığını 'siz ödeyeceksiniz' dendiğini belirtiyor. Dolandırıcılar için ise suç duyurusunda bulunuldu.