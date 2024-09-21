Mobil Bankacılıktan Dolandırıldı: İnterneti Kapalıyken Hesabından Kredi Çekildi!
Mobil Bankacılıktan Dolandırıldı: İnterneti Kapalıyken Hesabından Kredi Çekildi!
Mobil bankacılık uygulamalarını kullanan bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştü. ATV Haber'e konuşan Nilay Kırık, interneti kapalı olduğu halde hesabından kredi çekildiğini ve paranın başka hesaba aktarıldığını söyledi.
Peki mobil bankacılık uygulamaları için nasıl bir önlem alabiliriz?
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Mobil bankacılık, günümüzde neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Fakat bu kez dolandırıcıların hedefi haline geldi.
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Mobil bankacılığa erişen dolandırıcılar, yüklü miktarda kredi çekti. Parayı ise başka bir banka hesabına aktardı.
"300 bin lira tüketici kredi çekilmiş. Onun geri ödemesi 411 bin lira. 141 bin lira da eksi hesaba düşülmüş".
Peki mobil bankacılıkta dolandırıcılık işlemlerine karşı nasıl bir önlem alınmalı?
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