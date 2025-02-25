2025 İstanbul İmsakiye! Bugün İstanbul İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Milyonlarca Müslüman'ın oruç tutarak geçireceği mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Maneviyatı yüksek, bolluk ve bereket dolu bu mübarek ayı ibadetlerle geçirmek isteyenler yaşadıkları şehrin imsakiyesini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 takvimi ile İstanbul için iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri de belli oldu. Peki, bugün İstanbul için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? İstanbul'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre İstanbul'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...