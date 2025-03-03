Trump'tan Merak Uyandıran Paylaşım: "Yarın Çok Büyük Bir Gece Olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, skandal söylemlerine devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelen Trump'ın görüşme sırasında söyledikleri, diplomasi tarihine geçti. Trump, daha sonra kendi sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden Gazze hayalini paylaştı. Yapay zekayla hazırlanan videoda, Trump'ın Netanyahu ile Gazze'de güneşlendiği görüldü.

Trump, son olarak Truth Social hesabından 'Yarın çok büyük bir gece olacak' diyerek paylaşım yaptı.