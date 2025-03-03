Trump'tan Merak Uyandıran Paylaşım: "Yarın Çok Büyük Bir Gece Olacak"
Trump'tan Merak Uyandıran Paylaşım: "Yarın Çok Büyük Bir Gece Olacak"
ABD Başkanı Donald Trump, skandal söylemlerine devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelen Trump'ın görüşme sırasında söyledikleri, diplomasi tarihine geçti. Trump, daha sonra kendi sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden Gazze hayalini paylaştı. Yapay zekayla hazırlanan videoda, Trump'ın Netanyahu ile Gazze'de güneşlendiği görüldü.
Trump, son olarak Truth Social hesabından 'Yarın çok büyük bir gece olacak' diyerek paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Donald Trump'ın skandal söylemlerinin ardı arkası kesilmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump son olarak Zelenskiy ile bir araya geldi.
Öte yandan Trump'ın Gazze paylaşımları da devam ediyor.
"Yarın çok büyük bir gece olacak"
4 Mart gecesine işaret eden Trump'ın paylaşımı;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kötlük ona tepkisiz kalındıkça artar, arttıkça pervasızlaşır, pervasızlaştıkça hata yapmaya meyilli hale gelir. İlahi bir kudretin bu insan düşmanı ABD nin y... Devamını Gör
Uzaylılar..
Trupm reis bizi ak partiden kurtar 😃
Jöntürkler de vaktiyle denize düşüp yılana sarılmışlardı. Nihayetinde M.Kemal sayesinde buradayız, Bugün M.Kemal yok, onun gibi düşünen de yok, senin bu teme... Devamını Gör