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Trump'tan Merak Uyandıran Paylaşım: "Yarın Çok Büyük Bir Gece Olacak"

Trump'tan Merak Uyandıran Paylaşım: "Yarın Çok Büyük Bir Gece Olacak"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 16:34

ABD Başkanı Donald Trump, skandal söylemlerine devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelen Trump'ın görüşme sırasında söyledikleri, diplomasi tarihine geçti. Trump, daha sonra kendi sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden Gazze hayalini paylaştı. Yapay zekayla hazırlanan videoda, Trump'ın Netanyahu ile Gazze'de güneşlendiği görüldü. 

Trump, son olarak Truth Social hesabından 'Yarın çok büyük bir gece olacak' diyerek paylaşım yaptı.

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Donald Trump'ın skandal söylemlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Donald Trump'ın skandal söylemlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Kasım ayında ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump, ikinci kez Beyaz Saray'a geldi. Yemin töreninin ardından görevinin başına geçen Trump, icraatlerine ise hızla başladı. Düzensiz göçmenler ve vergilerle ilgili düzenlemeler yapan ABD Başkanı, ilk olarak Kanada ile yaşadığı tartışmalarla gündeme geldi.

Trump, Kanada'nın da ABD'ye katılması gerektiğini söyleyerek sosyal medya hesaplarından 'yeni ABD haritası' paylaşımları yapmaya başladı.

Trump son olarak Zelenskiy ile bir araya geldi.

Trump son olarak Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Trump kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Zelenskiy’i karşılarken ve 'Bugün tam takım giyinip kuşanmış” dedi.

Kameralar önünde görüşen ikili arasında bir süre sonra tansiyon yükseldi. İkili kameralara aldırış etmeden tartışırken Trump Zelenskiy’e 'Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık” dedi.

Trump'ın bu sözleri ve tavırları büyük saygısızlık olarak yorumlandı.

Öte yandan Trump'ın Gazze paylaşımları da devam ediyor.

Öte yandan Trump'ın Gazze paylaşımları da devam ediyor.

Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze ile ilgili hayalini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Yapay zekayla yapılan videoda, Trump'ın Netanyahu ile Gazze'de güneşlendiği, dansözlerle keyif yaptığı, Gazze'nin her yerinde Trump'ın isminin yazılı olduğu görüldü. 

Söz konusu skandal paylaşımda, Gazzeli çocukları kurtaran kişi, Trump gibi gösterilmişti.

Skandal paylaşıma tüm dünyadan tepki yağdı;

"Yarın çok büyük bir gece olacak"

"Yarın çok büyük bir gece olacak"

Trump son olarak Truth Social hesabından bir paylaşım yaptı. Trump, büyük harflerle yaptığı paylaşımda 'Yarın çok büyük bir gece olacak. Açık açık söyleyeceğim' ifadelerini kullandı.

Yarın gece neyin açıklanacağı ise merak konusu. Son zamanlarda Ukrayna ile yaşanan olaylar mı, Kanada veya Meksika ile ilgili bir gelişme mi, Gazze planı mı yoksa ABD'de yeni uygulamaya konulan 5 milyon dolar karşılığında vatandaşlık mı, bekleyip göreceğiz!

4 Mart gecesine işaret eden Trump'ın paylaşımı;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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MHOrhanRE

Kötlük ona tepkisiz kalındıkça artar, arttıkça pervasızlaşır, pervasızlaştıkça hata yapmaya meyilli hale gelir. İlahi bir kudretin bu insan düşmanı ABD nin y... Devamını Gör

azattiq

Uzaylılar..

pypar

Trupm reis bizi ak partiden kurtar 😃

MHOrhanRE

Jöntürkler de vaktiyle denize düşüp yılana sarılmışlardı. Nihayetinde M.Kemal sayesinde buradayız, Bugün M.Kemal yok, onun gibi düşünen de yok, senin bu teme... Devamını Gör