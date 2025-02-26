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Gazze'de Güneşlenecekmiş! Trump, Netanyahu ile Altın Heykeller ve Dansözler Eşliğinde Tatil Hayalini Paylaştı

Gazze'de Güneşlenecekmiş! Trump, Netanyahu ile Altın Heykeller ve Dansözler Eşliğinde Tatil Hayalini Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 14:20

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze hakkında skandal paylaşımları devam ediyor. Trump bu kez Truth Social hesabından yapay zekayla yapılmış bir video paylaştı. Video, Trump'ın ve Netanyahu'nun Gazze vizyonunun bir örneği oldu. Videodaki birçok tabelada 'Trump Gazze' yazılıydı. Trump, Netanyahu ile güneşleniyor, dansözlerle eğleniyor ve şehrin her yerinde altından devasa Trump heykelleri görülüyordu.

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Trump Gazze hakkındaki skandal söylemlerine ve paylaşımlarına devam ediyor.

Trump Gazze hakkındaki skandal söylemlerine ve paylaşımlarına devam ediyor.

Gazze'de soykırım uygulayan İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'da Trump tarafından ağırlandı. Trump, Netanyahu'yu kapıda karşıladı, onu en güzel şekilde ağırladı.

Açıklamalarda bulunan Trump konuşmasında, 'ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız.' dedi.

Trump, son olarak Truth Social hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

Trump, son olarak Truth Social hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

Yapay zekayla hazırlanan video 2025 yılı Gazze'sinin durumunun gösterilmesiyle başladı. Filistinli çocuklar molozlardan kaçıyor, eli silahlı askerlerden saklanıyordu. 

'Sırada ne var?' sözleri ise ABD bayrağının renkleriyle yazıldı. ABD'nin gelmesinin ardından Gazze bir anda 'tatil cennetine' dönüştü. Güneşli sahillerde Trump ve Netanyahu'nun keyif çattığı görüldü.

Dansözler, dolarlar, altınlar...

Dansözler, dolarlar, altınlar...

Gazze'nin şu anki halinden eser kalmadı. Kent, Amerikalıların keyif çattığı, güneşin tadını çıkardığı bir tatil kentine dönüştü. 

Trump bir dansözle karşılıklı dans etti, lüks arabalar, gökdelenler, dolarlar havada uçuştu.

Videoda Musk da yerel lezzetleri denedi, etrafa para saçtı.

Videoda Musk da yerel lezzetleri denedi, etrafa para saçtı.

Videoda Trump'ın en büyük destekçisi Musk da eksik olmadı. Elon Musk'ın yerel lezzetleri mutlu bir şekilde denediği, videonun sonuna doğru ise etrafa para saçtığı görüldü.

Trump'ın yüzü Gazze'nin her yerinden görüldü.

Trump'ın yüzü Gazze'nin her yerinden görüldü.

Şehrin pek çok tabelasındaki 'Trump Gazze' yazısı dikkatlerden kaçmadı. Bir çocuk elinde Trump'ın altın renkli balonunu taşıdı, hatta devasa altın renkli bir Trump heykeli dikildiği görüldü. 

Ayrıca videonun arkasında 'Trump Gazze bir numara' sözleri geçen bir şarkıya yer verildi.

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O anlara ise milyonlarca kişiden tepki yağıyor...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Muhteşem bir hayal umarım tez zamanda gerçek olur

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Herkesin gözü önünde koca ülkenin tamamını öldürüp, adamların ülkelerini çaldılar. Birde Ortadoğu ülkelerine eğitimsiz, vahşi -ki bence doğru- diye laf ediyo... Devamını Gör

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