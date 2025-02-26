Gazze'de Güneşlenecekmiş! Trump, Netanyahu ile Altın Heykeller ve Dansözler Eşliğinde Tatil Hayalini Paylaştı
Gazze'de Güneşlenecekmiş! Trump, Netanyahu ile Altın Heykeller ve Dansözler Eşliğinde Tatil Hayalini Paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze hakkında skandal paylaşımları devam ediyor. Trump bu kez Truth Social hesabından yapay zekayla yapılmış bir video paylaştı. Video, Trump'ın ve Netanyahu'nun Gazze vizyonunun bir örneği oldu. Videodaki birçok tabelada 'Trump Gazze' yazılıydı. Trump, Netanyahu ile güneşleniyor, dansözlerle eğleniyor ve şehrin her yerinde altından devasa Trump heykelleri görülüyordu.
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Trump Gazze hakkındaki skandal söylemlerine ve paylaşımlarına devam ediyor.
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Trump, son olarak Truth Social hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.
Dansözler, dolarlar, altınlar...
Videoda Musk da yerel lezzetleri denedi, etrafa para saçtı.
Trump'ın yüzü Gazze'nin her yerinden görüldü.
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O anlara ise milyonlarca kişiden tepki yağıyor...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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