Gazze'de Güneşlenecekmiş! Trump, Netanyahu ile Altın Heykeller ve Dansözler Eşliğinde Tatil Hayalini Paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze hakkında skandal paylaşımları devam ediyor. Trump bu kez Truth Social hesabından yapay zekayla yapılmış bir video paylaştı. Video, Trump'ın ve Netanyahu'nun Gazze vizyonunun bir örneği oldu. Videodaki birçok tabelada 'Trump Gazze' yazılıydı. Trump, Netanyahu ile güneşleniyor, dansözlerle eğleniyor ve şehrin her yerinde altından devasa Trump heykelleri görülüyordu.