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Almanya’da Bir Araç Kalabalık Arasına Daldı! Alman Basını: Ölü ve Yaralılar Var

Almanya’da Bir Araç Kalabalık Arasına Daldı! Alman Basını: Ölü ve Yaralılar Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.03.2025 - 15:23

Almanya’nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Alman basını Bild, olayda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken Mannheim polisi saldırganın yakalandığını bildirdi. 

Kaynak

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Almanya’da bir araç kalabalık arasına daldı.

Almanya’da bir araç kalabalık arasına daldı.

Mannheim kentinde gerçekleşen olayda Alman basınına göre ölü ve yaralılar var. Sayıya dair henüz bir bilgi geçilmedi.

Polis bölgede operasyon başlattı. Saldırgan yakalandı.

Polis bölgede operasyon başlattı. Saldırgan yakalandı.

Mannheim Emniyet Müdürlüğü, Wasserturm/Plankenkopf bölgesinde olayın ardından büyük operasyon başlattığını duyurdu. Saldırganın yakalandığı belirtildi.

Mannheim Emniyet Müdürlüğü resmi X hesabından şu paylaşımı yaptı 👇

Mannheim Emniyet Müdürlüğü resmi X hesabından şu paylaşımı yaptı 👇
twitter.com

'Polisin yoğun müdahalesi nedeniyle vatandaşların Mannheim şehir merkezinden uzak durmaları ve geniş bir yoldan gitmeleri isteniyor.'

Sosyal medyada olay yerinden videolar paylaşıldı:

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Görüntülerde sağlık ekiplerinin yerde yatan bir kişiye müdahale ettiği görülüyor:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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