Almanya’da Festivalde Bıçaklı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Almanya’da Festivalde Bıçaklı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
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Festivaldeki saldırıya dair Alman basınında detaylar paylaşıldı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
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Alman Bild gazetesinde saldırganın olay yerinden kaçtığı bilgisi yer aldı. Şehirde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Olaya ilişkin Alman makamlarından ise henüz açıklama yapılmadı.
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