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Almanya’da Festivalde Bıçaklı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Almanya’da Festivalde Bıçaklı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.08.2024 - 00:19 Son Güncelleme: 24.08.2024 - 00:48

Almanya'nın Solingen kentinde bir festivalde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralılar var.

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Festivaldeki saldırıya dair Alman basınında detaylar paylaşıldı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Festivaldeki saldırıya dair Alman basınında detaylar paylaşıldı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Alman Bild gazetesinde saldırganın olay yerinden kaçtığı bilgisi yer aldı. Şehirde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Olaya ilişkin Alman makamlarından ise henüz açıklama yapılmadı.

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