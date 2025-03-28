Z Kuşağı Megafonunu Elinden Alır!

“Ya genç kadın nasıl aldı megafonu gördünüz mü?”

“Ama siyasi bir temeli yok söylediğinin yani dikkat çekmeye çalışıyor.”

Valla benim dikkatimi çekti. Kuşak alfabesine girmeden devam edelim. Ben 37 yaşındayım ve bir büyüğün mikrofonunu elinden almanın tam 37 yıldır aklıma bile gelmediğini idrak ettiğimde kendime biraz üzüldüm. Artık çoktan dikkatimi çekmiş olan genç kadına biraz imrendim.

Sürekli sıra bekleye bekleye sıra hiç gelmedi mi acaba diye bir önümü arkamı kolaçan ettim.

Saygılı olmak lazım baskısına bir tutam da “sen ne bileceksin ki o varken” sosu eklediğinizde bekleme sırasından locanız bile olabiliyor. Evet belki birinin elinden mikrofon almayabilirdik ama minik bir öksürükle (o da lafa gireceğimizi baştan haber vererek yine dan diye lafa girmeden) reytingleri yüksek olan uslu kız kulvarından bir laf da atmadık ya sanırım biz.

Adil ve ideal bir dünyada gerçek yeteneklerin mutlaka karşılığını bulacağına inanıyorduk biz. Yaptığımız şeyleri gönlümüzü vererek yapmayı ve “bunu da fazla yapıyorum” diye düşünmeden ruhumuzla katkı sunmayı kendiliğinden yaşam değeri yaptık biz.

“Sen normal olduğun sürece hayatında her şey normal olur.” diye büyütüldük biz.

Ya fazla mı normal olduk biz?

“Rahat edersin yavrum”, “garanti olsun yavrum” denilerek sıradan zevkleri olağanüstü kutlamaya kalktık biz. Sıra dışı yeteneklerimiz, sıradan ve garanti kuyruklarda ne durumdalar acaba bugün kontrol etme zamanı gelmiş olabilir.

Sunay Akın “lütfen bekleyin” dediği sırada megafonu artık elinde yoktu.

Z kuşağı iyi ki beklemiyor.

Ben bu 17 saniyelik andan üstüme düşeni alıyorum. Hayatıma, kendime, tam o genç kadın gibi canımın istediğini megafonla söylemeyi seçiyorum. Demek ki ben anca megafonla duyuyorum.

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