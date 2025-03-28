Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Hukuki Davayı Çarpıtarak Kutuplaştırmak Art Niyetlilik
Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Hukuki Davayı Çarpıtarak Kutuplaştırmak Art Niyetlilik
Rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyon sonrası dinlenme sürecinde olan ve bayram sonrasında yeniden çalışmalara başlayacağı açıklanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya ilişkin 'Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı şer ve şiddet cephesi açmıştır. Hukuki bir davayı çarpıtarak sandıkla kutuplaştırmak aymazlıktan öte art niyetliliktir' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
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Devlet Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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