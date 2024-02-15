10/10 Etkinlik: Kadıköy'de Bir Grup Genç Yoldan Geçen Araçlara Yarıştalarmış Gibi Pit Stop Yaptı

Gençler hemen hemen her koşulda eğlenmenin bir yolunu mutlaka buluyor. En beklenmedik durumlar bile, ister zorlu bir süreç olsun, ister sıradan bir gün, gençlerin bu sınırsız enerjisi ve yaratıcılığı ile, her zaman eğlenceli ve heyecan verici bir aktiviteye dönüşme potansiyeli taşıyor.
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Kadıköy'de bir grup genç, yoldan geçen araçlara pit stop yaparak kendilerini yarıştaymış gibi hissettirdi.
Sosyal medyada viral olan o anlar izleyenler de etkinliğe dahil olmak izledi.
İşte o anlar;
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