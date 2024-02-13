İnşaat İşçilerinin Yaptığı Muazzam Tarkan Filmi Parodisini Gerçek Film Sahnelerinden Ayıramayacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/CphjyI...
Türk sinemasının efsane serisi Tarkan'ı bilmeyen yoktur. Kartal Tibet'in başarılı performansıyla hayat bulan bu eşsiz karakter, sadece bir film karakteri olmanın ötesinde, bir döneme damgasını vuran ve sinema tarihinde iz bırakan bir fenomen haline de geldi.
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Bir grup inşaat işçisi, inşaattaki imkanlarla "Tarkan" filmlerinin ikonikleşen sahnelerinden birini canlandırdı.
Ortaya ise kısa filmleri aratmayan bir video çıktı.
İşte o video;
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