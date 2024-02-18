Böyle Şaka Olur mu! Gecenin 3'ünde Tüm Mahalleye Hoparlörle Alarm Dinleten Gençler Sinirlerinizi Bozacak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@xurshid.701/v...
Gençlerin enerjik ve esprili dünyalarında, her anın ve her durumun potansiyel bir şaka malzemesine dönüşme ihtimali bulunuyor. Bu gençlik ruhu, hayatın her alanını bir mizah unsuru olarak görmeyi ve bu sayede yaşamı daha eğlenceli ve renkli hale getirmeyi mümkün kılıyor. Fakat bazen şakanın dozu biraz kaçabiliyoru.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir grup gencin, gece 3'te tüm mahalleye hoparlörle alarm dinlettiği anlar sosyal medyada viral oldu.
Videodaki alarm sesine birçok kişi aşina olduğundan izleyenler sesin, travmalarını tetiklediğini söyledi.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Doğruluğunu yanlışlığını geçtim böyle bir şeyle eğlenebilmek için şiddetli bir zeka geriliğinden muzdarip olmak gerekiyor. Vallahi yazık kimin çocuğuysa
Basit bı şaka falan değil, ağır gerizekalılık ve tam dayaklık bu "gençler"!
sokarım öyle şakaya işe giden var okuluna giden var çocuk bakan var yada bebekler var o saatte kisiye özel yapilan bir şaka degil tüm insanlara yapılan bir e... Devamını Gör