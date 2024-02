Böyle Şaka Olur mu! Gecenin 3'ünde Tüm Mahalleye Hoparlörle Alarm Dinleten Gençler Sinirlerinizi Bozacak

Gençlerin enerjik ve esprili dünyalarında, her anın ve her durumun potansiyel bir şaka malzemesine dönüşme ihtimali bulunuyor. Bu gençlik ruhu, hayatın her alanını bir mizah unsuru olarak görmeyi ve bu sayede yaşamı daha eğlenceli ve renkli hale getirmeyi mümkün kılıyor. Fakat bazen şakanın dozu biraz kaçabiliyoru.