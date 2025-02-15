PuCCa, Kral Kaybederse'deki Kenan Baran'ın Gerçek Hayatta Kim Olduğunu Bulduğunu Açıkladı
PuCCa, Kral Kaybederse'deki Kenan Baran'ın Gerçek Hayatta Kim Olduğunu Bulduğunu Açıkladı
Star TV'deki Kral Kaybederse dizisi gerçek bir hayat hikâyesinden alınmasıyla izleyicilerin ilgisini ayrıca cezbediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizide Kenan Baran isimli karakterin hikâyesini izlerken Baran'ın gerçek hayatta kim olduğunu merak eder olduk. Yazar ve sosyal medya fenomeni PuCCa, Kenan Baran'ın gerçek hayatta kim olduğunu bulduğunu iddia ettiği bir video paylaştı.
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi şimdiden fenomen yarattı.
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Kenan Baran isimli adamın gerçek hayat hikâyesinin anlatıldığı dizide Kenan Baran'ın gerçekte kim olduğu büyük merak uyandırıyor.
Yazar ve sosyal medya fenomeni, "PuCCa" Pınar Işık, 1,5 saatlik bir araştırmayla Kenan Baran'ın Orhan Gazi Vural isimli bir erkek olduğunu bulduğunu açıkladı.
İşte PuCCa'nın o videosu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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