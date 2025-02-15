"Usulsüz Çakar" Sebebiyle Ehliyetine El Konan Yakışıklı Güvenlik Açıklama Yaptı: "Bu Ceza Hukuksuzdur"

Sosyal medyada 'Yakışıklı Güvenlik' olarak bilinen Muhammet Sürmeli, aracına izinsiz olarak çakar takması nedeniyle trafik denetimine yakalandı. Yakışıklı Güvenlik' lakaplı Sürmeli'ye, sadece çakar kullanımı değil, aynı zamanda aracının cam filmi ve izinsiz logo kullanımı gibi bir dizi ihlal nedeniyle toplamda 142.255 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda, Sürmeli'nin ehliyetine de el konuldu ve aracı bir ay süreyle trafikten men edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhammet Sürmeli, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bunları bir video çekimi için yaptığını söyleyen Sürmeli "Bu ceza hukuksuzdur. O zaman filmlerde rol icabı çakar takılan araçlarada film filan dinlemeyin basın cezayı." dedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Influencerım dedi. Bir insana yakışıklı güvenlik tarafından Influence edilmesi fikri.. O kişiler için daha aşağılayıcı bir şey düşünemiyorum..