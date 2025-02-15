"Usulsüz Çakar" Sebebiyle Ehliyetine El Konan Yakışıklı Güvenlik Açıklama Yaptı: "Bu Ceza Hukuksuzdur"

Sosyal medyada 'Yakışıklı Güvenlik' olarak bilinen Muhammet Sürmeli, aracına izinsiz olarak çakar takması nedeniyle trafik denetimine yakalandı. Yakışıklı Güvenlik' lakaplı Sürmeli'ye, sadece çakar kullanımı değil, aynı zamanda aracının cam filmi ve izinsiz logo kullanımı gibi bir dizi ihlal nedeniyle toplamda 142.255 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda, Sürmeli'nin ehliyetine de el konuldu ve aracı bir ay süreyle trafikten men edildi.