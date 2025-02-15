onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Usulsüz Çakar" Sebebiyle Ehliyetine El Konan Yakışıklı Güvenlik Açıklama Yaptı: "Bu Ceza Hukuksuzdur"

"Usulsüz Çakar" Sebebiyle Ehliyetine El Konan Yakışıklı Güvenlik Açıklama Yaptı: "Bu Ceza Hukuksuzdur"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2025 - 19:03

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada 'Yakışıklı Güvenlik' olarak bilinen Muhammet Sürmeli, aracına izinsiz olarak çakar takması nedeniyle trafik denetimine yakalandı. Yakışıklı Güvenlik' lakaplı Sürmeli'ye, sadece çakar kullanımı değil, aynı zamanda aracının cam filmi ve izinsiz logo kullanımı gibi bir dizi ihlal nedeniyle toplamda 142.255 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda, Sürmeli'nin ehliyetine de el konuldu ve aracı bir ay süreyle trafikten men edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhammet Sürmeli, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Muhammet Sürmeli, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tüm bunları bir video çekimi için yaptığını söyleyen Sürmeli "Bu ceza hukuksuzdur. O zaman filmlerde rol icabı çakar takılan araçlarada film filan dinlemeyin basın cezayı." dedi.

Tüm bunları bir video çekimi için yaptığını söyleyen Sürmeli "Bu ceza hukuksuzdur. O zaman filmlerde rol icabı çakar takılan araçlarada film filan dinlemeyin basın cezayı." dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yoruma gelen

Influencerım dedi. Bir insana yakışıklı güvenlik tarafından Influence edilmesi fikri.. O kişiler için daha aşağılayıcı bir şey düşünemiyorum..