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Bir Grup Avukatın "Biz Avukatız" Başlığıyla Dertlerini Anlattıkları Video Viral Oldu

Bir Grup Avukatın "Biz Avukatız" Başlığıyla Dertlerini Anlattıkları Video Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 17:05

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Sosyal medyada her gün birbirinden farklı akımlar görüyoruz. Son dönemin popüler video akımı da belirli bir gruba ait insanların, yürüyerek dertlerini anlattıkları videolar.

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Bu video akımına bir grup avukat da dahil oldu ve avukatların genel problemleri ya da kurallarından bahsetti.

Bu video akımına bir grup avukat da dahil oldu ve avukatların genel problemleri ya da kurallarından bahsetti.

Video kısa sürede viral olunca videoya eleştiriler de geldi fakat videodakilerin avukat olduğu göz önünde bulundurulunca eleştiriler kontrollü bir şekilde yapıldı.

Video kısa sürede viral olunca videoya eleştiriler de geldi fakat videodakilerin avukat olduğu göz önünde bulundurulunca eleştiriler kontrollü bir şekilde yapıldı.

İşte o video;

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