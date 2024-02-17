Armağan Çağlayan'ın Programına Katılan Diyetisyen Ezber Bozdu: Spor Yapmak Kalp Krizine mi Sebep Olur?

Spor yapmanın özellikle kilo verme sürecinde ne kadar önemli olduğu yıllardır bilinir. Sporun fiziksel sağlığın korunmasından zihinsel huzura, yaşam kalitesinin artırılmasından sosyal ilişkilerin güçlendirilmesine kadar pek çok faydası bulunur. Fakat diyetisyen Hatice Nur Ege bu konudaki ezberleri bozacak bir açıklama yaptı.
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Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Hatice Nur Ege, spor salonlarının çok tehlikeli olduğunu, onlarca kişiyle aynı yerde spor yapmanın faydadan çok zarar getireceğini söyledi.
Bunun yerine açık havada yapılacak 25 dakikalık yürüyüşün yeterli olacağını söyleyen Ege'nin vücut geliştirme ile ilgili söyledikleri ise tartışma yarattı.
Vücut geliştirirken aynı zamanda kalp kasları da gelişeceğinden bunun kalbin büyümesine sebep olacağını ve kalp krizine sebep olabileceğini söyledi.
İşte o açıklama;
Bu açıklama insanları ikiye böldü;
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