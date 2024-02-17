Armağan Çağlayan'ın Programına Katılan Diyetisyen Ezber Bozdu: Spor Yapmak Kalp Krizine mi Sebep Olur?

Spor yapmanın özellikle kilo verme sürecinde ne kadar önemli olduğu yıllardır bilinir. Sporun fiziksel sağlığın korunmasından zihinsel huzura, yaşam kalitesinin artırılmasından sosyal ilişkilerin güçlendirilmesine kadar pek çok faydası bulunur. Fakat diyetisyen Hatice Nur Ege bu konudaki ezberleri bozacak bir açıklama yaptı.