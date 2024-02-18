Beden Eğitimi Dersine Çıkmak İsteyen Öğrencilerine Bir Meydan Okuma Vererek Heyecanı Zirveye Çıkaran Öğretmen

Kaynak: https://www.tiktok.com/@suleseval_63/...
Öğrencilerle samimi ve sıcak bir ilişki kurabilen öğretmenler, eğitim sürecinde büyük bir fark yaratır. Onlar, öğrencilerin bilgiye ulaşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onların kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunur. Öğrencilerin özgüvenini artırır, onları yeni deneyimlere teşvik eder ve onlara hayat boyu öğrenme aşkını aşılar. Bu tür bir öğretmen, öğrencinin sadece akademik başarısını değil, aynı zamanda kişisel başarısını da önemser. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilerle sıcak ve samimi bir iletişim kurabilmesi, eğitim sürecinin başarısında kritik bir rol oynar.
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Bir öğretmen beden eğitimi dersine çıkmak isteyen öğrencilerine bir şart sundu.
Sosyal medyada meşhur olan pet şişe meydan okumasına başarılı olabilirlerde beden dersine çıkabileceklerini söyledi ve bir öğrencisini bnun için görevlendirdi.
Bütün sınıfın yükünü omuzlayan miniğin meydan okumayı başarıyla tamamlayıp sınıfı neşeye boğduğu anlar, izleyenlerin de enerjinisi yükseltti.
İşte o video;
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