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Bir Anne İkizlerinin Telepati Yeteneğini Görmek İçin Basit Bir Test Yaptı ve Ortaya Tatlı Bir Sonuç Çıktı

Bir Anne İkizlerinin Telepati Yeteneğini Görmek İçin Basit Bir Test Yaptı ve Ortaya Tatlı Bir Sonuç Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 15:59

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İkizler arasında telepatik bağlantı olduğu yıllardır konuşulan bir konu. İkizlerin birbirlerinin duygularını, düşüncelerini ve hatta fiziksel acılarını hissedebildiği düşünülüyor. Bu eşsiz bağlantının, ikizlerin birbirleriyle olan derin etkileşimlerinin bir sonucu olarak görülüyor.

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Bir anne, ikizleri arasında telepatik bağlantı olup olmadığını kontrol etmek için ikisine de aynı direktifleri verdiği basit bir test yaptı.

Bir anne, ikizleri arasında telepatik bağlantı olup olmadığını kontrol etmek için ikisine de aynı direktifleri verdiği basit bir test yaptı.

Ortaya ise oldukça sevimli bir video çıktı.

Ortaya ise oldukça sevimli bir video çıktı.

İşte o video;

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