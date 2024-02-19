Çarptığı Aracın Sahibiyle Tartıştıktan Sonra Peşine Düşen Kişi Takip Ettiği Sırada Başka Bir Araca Çarptı

Trafikte yaşanan kavgalar alışılagelinmiş bir durum haline geldi. Birbirine bağırıp çağıran, hatta bazen birbirine fiziksel olarak zarar veren insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum, hem trafik güvenliğini tehlikeye atıyor, hem de toplum huzurunu bozuyor.