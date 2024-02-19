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Çarptığı Aracın Sahibiyle Tartıştıktan Sonra Peşine Düşen Kişi Takip Ettiği Sırada Başka Bir Araca Çarptı

Çarptığı Aracın Sahibiyle Tartıştıktan Sonra Peşine Düşen Kişi Takip Ettiği Sırada Başka Bir Araca Çarptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 15:53 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 16:09

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Trafikte yaşanan kavgalar alışılagelinmiş bir durum haline geldi. Birbirine bağırıp çağıran, hatta bazen birbirine fiziksel olarak zarar veren insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum, hem trafik güvenliğini tehlikeye atıyor, hem de toplum huzurunu bozuyor.

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Bir kadın, arkadan çarptığı bir aracın sahibiyle tartışma yaşadı.

Bir kadın, arkadan çarptığı bir aracın sahibiyle tartışma yaşadı.

Kendi aracından inip çarptığı aracı tekmeleyen kadın, aracın sahibi takip etmeye başladı.

Kendi aracından inip çarptığı aracı tekmeleyen kadın, aracın sahibi takip etmeye başladı.

Takip sırasında başka bir araca daha çarpan kadının o anları, tartıştığı şoför tarafından anbean kaydedildi.

Takip sırasında başka bir araca daha çarpan kadının o anları, tartıştığı şoför tarafından anbean kaydedildi.

İşte o anlar;

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