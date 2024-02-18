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Narkozluyken Tanıyamadığı Kız Arkadaşının Kendisine Asıldığını Sanan Gencin Güldüren Anları: "Aşık Oldu Bana"

Narkozluyken Tanıyamadığı Kız Arkadaşının Kendisine Asıldığını Sanan Gencin Güldüren Anları: "Aşık Oldu Bana"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 23:14

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Narkozun etkisi altında insanlar zaman zaman, çevrelerindekiler için bazen komik, bazen de şaşırtıcı durumlar yaratabiliyor. Bu durumlar genellikle geçici olup, narkozun etkisinin geçmesiyle birlikte son buluyor fakat geriye güldüren anılar kalıyor.

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Bir genç narkozun etkisindeyken kız arkadaşını tanıyamadı ve kız arkadaşının kendisinden hoşlandığını zannetti.

Bir genç narkozun etkisindeyken kız arkadaşını tanıyamadı ve kız arkadaşının kendisinden hoşlandığını zannetti.

Kız arkadaşına "Bekar mısın?" diye soran gencin o anları hem ailesini hem izleyenleri güldürdü.

Kız arkadaşına "Bekar mısın?" diye soran gencin o anları hem ailesini hem izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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