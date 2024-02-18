Burun Estetiği Yaptırmak Yerine Bulduğu İlginç Çözümle Hem Beyinleri Hem Kendini Yaktı

Estetik cerrahi, günümüz dünyasında hızla yaygınlaşan bir trend haline geldi. Geçmişte, insanlar genellikle hoşlanmadıkları vücut bölgelerini düzeltmek için bu tür operasyonlara başvururken, artık estetik operasyonlar, moda akımlarının bir parçası olarak bile görülüyor.
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Bir genç kemerli burnunu düzeltmek için burun estetiği olmak yerine oldukça ilginç bir çözüm buldu.
Burnunun ortasına siyah şerit şeklinde bir dövme yaptıran genç herkesin aklına aynı soruyu getirdi.
İşte o ilginç fikir;
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