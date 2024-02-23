Hepimizin İhtiyacı Olan Anneanne: Torununun Arkadaşı Eski Sevgilisine Yazmasın Diye Kuran'a El Bastırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@user801329839...
Eski sevgiliye yazma meselesinin herkes için hassas bir konu olduğunu biliyoruz. Bu durum, duygusal yükü ve etkileşimin doğası nedeniyle karmaşık olabilir. Ne yazık ki çoğunluka sonu pişmanlıkla biter.
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Bir anneanne, torununun bir arkadaşı eski sevgilisine yazmasın diye Kuran'a el bastırdı.
"Eğer bunu bir daha yaparsan hiçbir işin rast gitmesin." diyen anneannenin netliği izleyenlere de güç ve ilham verdi.
İşte o video;
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Anneanneye gerek yok, bizde bitti mi biter 😎