Görüş Bildir
Haberler
Video
Hepimizin İhtiyacı Olan Anneanne: Torununun Arkadaşı Eski Sevgilisine Yazmasın Diye Kuran'a El Bastırdı

Hepimizin İhtiyacı Olan Anneanne: Torununun Arkadaşı Eski Sevgilisine Yazmasın Diye Kuran'a El Bastırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 22:14

İçerik Devam Ediyor

Eski sevgiliye yazma meselesinin herkes için hassas bir konu olduğunu biliyoruz. Bu durum, duygusal yükü ve etkileşimin doğası nedeniyle karmaşık olabilir. Ne yazık ki çoğunluka sonu pişmanlıkla biter.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@user801329839...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir anneanne, torununun bir arkadaşı eski sevgilisine yazmasın diye Kuran'a el bastırdı.

Bir anneanne, torununun bir arkadaşı eski sevgilisine yazmasın diye Kuran'a el bastırdı.

"Eğer bunu bir daha yaparsan hiçbir işin rast gitmesin." diyen anneannenin netliği izleyenlere de güç ve ilham verdi.

"Eğer bunu bir daha yaparsan hiçbir işin rast gitmesin." diyen anneannenin netliği izleyenlere de güç ve ilham verdi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mervednz

Anneanneye gerek yok, bizde bitti mi biter 😎