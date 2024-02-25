Erdoğan Taklidiyle Tanınan Muhammed Nur Nahya Tesadüfen Karşılaştığı Babacan'ı Erdoğan'ın Sesiyle Selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklidiyle, siyasetçilere göndermeler yaptığı videolar çeken Muhammed Nur Nahya'yı tanıyorsunuzdur. Kendisi kontrollü bir şekilde yaptığı videolarla ne iktidarı ne muhalefeti kızdırmadan içeriklerine devam ediyor.
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Muhammed Nur Nahya, Ali Babacan'ın seçim otobüsünü görünce otobüsün yanına gidip Babacan'ı Erdoğan'ın sesiyle selamladı.
Babacan o anlar kendi sosyal medya hesabından "Gergin siyaset ortamını yumuşatacağız." notuyla paylaştı.
İşte o anlar;
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