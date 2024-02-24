Ekonomi Yorumcusu Ozan Gündoğdu'nun Ekonominin Geleceği ile İlgili Yaptığı Yorum Dikkat Çekti

BirGün Gazetesi Ekonomi Editörü ve NOW TV Ekonomi Yorumcusu Ozan Gündoğdu, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yaptığı soru cevap programına konuk oldu.
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Hayatı ve eğitim yılları hakkında da bilinmeyenleri anlatan Ozan Gündoğdu ekonomimizin geleceği hakkında yorumda bulundu.
Yoksulluğu bir kriz değil alışılan bir durum olarak tanımlayan Gündoğdu "Yeni bir yoksulluk düzeyine alışacağız." dedi.
İlerde emekli olduktan sonra çalışmanın, çalışarak ev alamamanın 'normalimiz' olacağını söyleyen gazeteci, gençlerimiz için de büyük bir işsizlik sorununun meydana geleceğini belirtti.
İşte o program;
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