Eşi ve Çocukları Adnan Oktar’ın Müridi Olan Elvan Koçak Katarsis Programında Yaşananları Anlattı

Geçtiğimiz aylarda 140Journos tarafından hazırlanan 'Kedicik' belgeseli büyük ses getirmişti hatırlarsanız. Adnan Oktar suç örgütünde yaşanan tüm karanlık olayların anlatıldığı belgeselde önce eşi, sonra iki kızı ve oğlu Adnan Oktar’ın müridi olan baba Elvan Koçak'ın anlattıkları şaşkınlık yaratmıştı.
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Elvan Koçak bu sefer de Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk oldu ve yaşananları bir de bir psikolog karşısında anlattı.
“Adnan Oktar benim bütün hayatımı yıktı.” diyen Elvan Koçak'ın anlattıkları bir kere daha kan dondurdu.
İşte o video;
Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz;
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