İliç'te Toprak Altında Kalan Bir İşçinin Babası İsyan Etti: "Bakan Çocuğu Olsaydı Canlı Canlı Çıkarılırdı"

Geçtiğimiz günlerde Erzincan, İliç'te bir madende meydana gelen kazada 9 işçi toprak altında kaldı. Arama çalışmalarının sonuç vermediği İliç'te heyelan riski sebebiyle çalışamlara ara verildiği duyurulmuştu.
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Günlerdir göçükten gelecek olan haberi bekleyen ailelerin umutları da arama çalışmalarının durdurulmasıyla tükendi.
Duruma isyan eden bir baba "Bu kadar sahipsiz halk olmaz. Bir bakanın, başbakanın çocuğu orada yatsaydı canlı canlı çıkarırlardı." diyen baba her şeyi kabullendiklerini, bir an önce çocuklarının kendilerine teslim edilmesini istediklerini söyledi.
İşte o anlar;
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