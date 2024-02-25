Görüş Bildir
Haberler
Video
Ülkenin Durumunda Çok Memnun Olduğunu Söyleyen Anne Oğluna Mikrofon Uzatılmasıyla Neye Uğradığını Şaşırdı

Ülkenin Durumunda Çok Memnun Olduğunu Söyleyen Anne Oğluna Mikrofon Uzatılmasıyla Neye Uğradığını Şaşırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 16:15

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde, gençler ile yetişkinler arasında özellikle son dönemde belirgin bir uçurum var. Bu durum, kuşaklar arasındaki düşünce farklılıklarının, yaşam tarzı ve değerlerin çatışmasını da beraberinde getiriyor. Gençlerin yenilikçi ve değişime açık bakış açıları, eski neslin geleneksel ve düşünceleriyle karşı karşıya geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sokak röportajında bir anne ülkenin durumunun çok iyi olduğunu, lüks içinde yaşadığını söyledi.

Sokak röportajında bir anne ülkenin durumunun çok iyi olduğunu, lüks içinde yaşadığını söyledi.

O sırada mikrofon lise öğrencisi olduğu halde çalışan oğluna uzatılınca işler değişti.

O sırada mikrofon lise öğrencisi olduğu halde çalışan oğluna uzatılınca işler değişti.

"Benim gençliğimi bitirdiler. Gelecekten hiçbir umudum yok." diyen çocuğun sözleri annesini rahatsız etti.

"Benim gençliğimi bitirdiler. Gelecekten hiçbir umudum yok." diyen çocuğun sözleri annesini rahatsız etti.

İşte o röportaj;

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?