Ülkenin Durumunda Çok Memnun Olduğunu Söyleyen Anne Oğluna Mikrofon Uzatılmasıyla Neye Uğradığını Şaşırdı

Ülkemizde, gençler ile yetişkinler arasında özellikle son dönemde belirgin bir uçurum var. Bu durum, kuşaklar arasındaki düşünce farklılıklarının, yaşam tarzı ve değerlerin çatışmasını da beraberinde getiriyor. Gençlerin yenilikçi ve değişime açık bakış açıları, eski neslin geleneksel ve düşünceleriyle karşı karşıya geliyor.