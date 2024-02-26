Ekrem İmamoğlu'nun Miting Yaptığı Alanda Bir AKP Seçim Aracı Müzik Açarak Vatandaşların Arasından Geçti

Yerel seçimlere çok kısa bir süre kaldığı şu günlerde en çok öne çıkan isim AKP ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu.
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İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı ve yeni dönem İBB adayı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy’de halka buluşu.
Ekrem İmamoğlu konuşmasını yaptığı sırada AKP seçim aracı müzik açarak vatandaşların bulunduğu alandan geçti.
"Benim memleketimin insanı bu ahlaksızlığı yapana oy vermez." sözleriyle tepkisini dile getiren İmamoğlu "Akılları o kadar gitmiş ki, böyle oy kazanacaklarını düşünüyorlar." dedi.
İşte o anlar;
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