Kapadokya'da Bir Peribacasının İçinde Yaşayan Teyzenin Kurduğu Yaşam Alanına Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1DG1l...
Peribacaları, dünya çapında ilgi çeken ve büyüleyici özellikleriyle ön plana çıkan turistik bölgelerimizin başında geliyor. Bu eşsiz yapılar, ziyaretçilerini adeta başka bir dünyaya götürüyor ve onlara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Türkiye'nin bu benzersiz ve büyülü köşesi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
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Bir turist kafilesi, peribacalarından birinin içinde kendi yaşam alanını kuran teyzenin evine gitti.
Yeşilhisar, Soğanlı Vadisi'nde bulunan bu ev izleyenlerin hem merakını uyandırdı hem içini ısıttı.
İşte o ev;
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Bayıldım 😻 Çok güzel yaa
Çok güzel böyle kafa dinlemeye yer olsa muhteşem olur;)
Gündüz güzel ☺️ gece korkunçlu hikaye yazıp uyutmam kendimi 🫣