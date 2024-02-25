Kapadokya'da Bir Peribacasının İçinde Yaşayan Teyzenin Kurduğu Yaşam Alanına Bayılacaksınız

Peribacaları, dünya çapında ilgi çeken ve büyüleyici özellikleriyle ön plana çıkan turistik bölgelerimizin başında geliyor. Bu eşsiz yapılar, ziyaretçilerini adeta başka bir dünyaya götürüyor ve onlara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Türkiye'nin bu benzersiz ve büyülü köşesi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.